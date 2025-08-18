Fiscalía investiga 22 casos de supuesta mala praxis médica en el Hospital Nicolás A. Solano

Las investigaciones en curso podrían marcar un precedente en la evaluación de la atención médica pública, en momentos donde la ciudadanía exige mayor responsabilidad y transparencia en los servicios de salud.

El Ministerio Público ha iniciado 22 investigaciones por presunta mala praxis médica, de las cuales 15 corresponden al Hospital Regional Nicolás A. Solano, ubicado en La Chorrera. Así lo confirmó el fiscal superior Luis Martínez, quien detalló que 12 de los casos están relacionados con muertes y los otros 10 con lesiones culposas.

"Actualmente hay 22 casos en total, de los cuales 15 corresponden al Hospital Nicolás A. Solano. Ya hemos llevado algunos a juicio, hay cuatro con imputación de cargos agendada, y el resto se encuentra aún en etapa de investigación", explicó el fiscal Martínez.

Uno de los casos más recientes es el del fallecimiento de Marvin Antonio Rodríguez, de 47 años, ocurrido el pasado 13 de agosto en la sala de urgencias del Hospital Nicolás A. Solano. La fiscalía abrió una investigación de oficio con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

“Efectivamente, en ese caso la Fiscalía inició la investigación de manera directa. Estamos avanzando en la recolección de pruebas que permitan confirmar si hubo o no un hecho atribuible a negligencia médica”, puntualizó Martínez.

🔗Puedes leer: Fondos de incautaciones se destinarán a centro de rehabilitación de habitantes de calles en Panamá

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió un comunicado en el que informó que ha iniciado investigaciones administrativas al personal médico que estaba de turno el día del fallecimiento de Rodríguez. La institución también manifestó su disposición a colaborar con el Ministerio Público durante el desarrollo del proceso judicial.

Otro caso que ha generado preocupación es el de Larissa Jiménez, una joven de 29 años que falleció junto a sus gemelos el pasado 10 de agosto en el Hospital Santo Tomás, en la ciudad capital. Según el fiscal, este expediente se tramita en la Fiscalía Regional de Panamá, ya que los hechos ocurrieron fuera de la jurisdicción de Panamá Oeste.

“El caso de Larissa Jiménez se está llevando en la ciudad de Panamá, porque su fallecimiento ocurrió en el Hospital Santo Tomás”, aclaró el fiscal.

TVN Noticias intentó obtener declaraciones del director médico del Hospital Nicolás A. Solano, pero no fue posible debido a que el caso se encuentra bajo investigación, y no se permite brindar entrevistas hasta nuevo aviso.

En respuesta a las investigaciones y para mejorar la atención en el hospital, el Ministerio de Salud anunció el inicio de un programa de capacitación integral para el personal médico, de enfermería y administrativo. El enfoque será en el cumplimiento de los protocolos de urgencia, sensibilidad hacia los pacientes, empatía institucional y mejora continua de la calidad del servicio.

Con información de Luis Mendoza