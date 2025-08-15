Fiscalía abre investigación por muerte de un hombre en Hospital Nicolás A. Solano tras presunta negligencia médica

Marvin Antonio Rodríguez Reyes, de 47 años, falleció el 13 de agosto en la sala de urgencias del centro hospitalario de La Chorrera.

La Chorrera, Panamá Oeste/La Fiscalía Regional del Ministerio Público ha iniciado una investigación de oficio para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Marvin Antonio Rodríguez Reyes, de 47 años, ocurrido el pasado 13 de agosto en la sala de urgencias del Hospital Regional Nicolás A. Solano, ubicado en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

La decisión de abrir la investigación surge tras las denuncias de presunta negligencia médica relacionadas con la muerte de Rodríguez, quien había acudido al centro hospitalario en busca de atención médica. Las autoridades del Ministerio Público no han revelado aún los detalles específicos sobre las circunstancias que rodearon su fallecimiento.

Apenas un día después del anuncio de la investigación por la muerte de Rodríguez, el Ministerio de Salud (Minsa) confirmó el fallecimiento de Laritza Jiménez, una joven madre de 29 años, y sus dos bebés gemelos que había ocurrido el domingo 10 de agosto.

Según el comunicado oficial del Minsa, Laritza ingresó al cuarto de urgencias del Hospital Nicolás A. Solano a la 1:37 p.m. con un cuadro de embarazo gemelar, fiebre de 38.6°C y dolor abdominal de un día de evolución. La paciente fue atendida seis minutos después por medicina general y posteriormente valorada por los servicios de ginecología y obstetricia.

El ultrasonido determinó una edad gestacional de 31 semanas y cuatro días, con signos vitales estables tanto en la madre como en los fetos. Siguiendo el protocolo nacional por prematuridad y debido a la ausencia de un servicio de neonatología en el hospital chorrerense, se gestionó el traslado de Laritza al Hospital Santo Tomás, centro de tercer nivel con atención especializada.

La paciente fue recibida en el Santo Tomás a las 3:27 p.m. en condición estable, con latidos cardíacos y movimientos fetales presentes en ambos bebés. Sin embargo, horas más tarde se confirmó el fallecimiento de la madre y sus dos hijos. Su familia pide que se investiguen todos los detalles de este caso.