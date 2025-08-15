Exigen justicia por muerte de Laritza Jiménez y sus bebés; familiares alegan que no fueron informados sobre bacteria

Los familiares indicaron que en el acta de defunción no se determinó la causa de muerte y que estarán realizando estudios en el Instituto Conmemorativo Gorgas, cuyos resultados estarán listos en seis meses.

Arraiján, Panamá Oeste/La familia de Laritza Jiménez, quien falleció en el Hospital Santo Tomás tras dar a luz a gemelos que también murieron, denuncia que nunca se les informó sobre la presencia de una bacteria.

Es por ello que sus familiares, que residen en Las Nubes de Arraiján, exigen justicia, pues, según el Ministerio de Salud, el deceso ocurrió en el Hospital Santo Tomás y en el Hospital del Niño, luego de haber sido trasladados desde el Hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera.

Leonel Ríos, esposo de Laritza, aseguró que ella se hizo todos sus controles del embarazo y que en ningún momento se le indicó que tenía alguna bacteria o alguna afectación. Indicó que colocaron una denuncia en el Ministerio Público el martes y que exigen que se haga justicia.

Los bebés los mandaron en incubadora al Hospital del Niño. De ahí yo me comunico con el Hospital Santo Tomás. Me dan información de que en efecto se había dado a luz a las 2:47 a.m. el primero y el otro a las 3:00 a.m., y que ella estaba en sala de recobro. Me dijeron que al día siguiente yo podía ir de 11:00 a 11:30 a.m. a entregar los enseres, y que a la 1:00 p.m. sería la visita de ella. Algo pasó en el trayecto: de la noche a las 6:00 de la mañana del día lunes recibo la noticia de que me aproxime urgentemente porque ya estaba grave de salud. Nos aproximamos al hospital y, cuando llego allá, me dan la triste noticia de que ella había fallecido”.

“Los bebés sí estaban en el Hospital del Niño, yo podía pasar a verlos. Los vi, estaban respirando con el tabaquero. A uno sí me dijeron que tenían que practicarle un CAT y que tenía que llevarle pañitos húmedos. Entonces, me regreso a la casa, afectado por lo que había pasado con mi esposa, pero con la esperanza de que mis hijos estuvieran bien. Y bueno, tristemente, el lunes a eso de las 7:00 p.m. recibo otra triste noticia”.

Abel Jiménez, padre de Laritza, espera que “caigan los responsables de la muerte de mis nietos y de mi hija. No puede quedar impune. No puede quedar impune eso”.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, señaló que es muy importante lo que ha dicho el ministro de Salud, Fernando Boyd: que se haga una verificación para determinar si hubo una infección o no. “Pero esperemos que el Instituto de Medicina Legal, al cual tenemos fe, realice un examen de necropsia, que examine bien y determine las causas de la muerte, y que en caso de que haya un homicidio culposo, se vaya a los estrados y que se cumpla la ley”.

Los familiares también indicaron que en el acta de defunción no se determinó la causa de muerte y que estarán realizando estudios en el Instituto Conmemorativo Gorgas, cuyos resultados estarán listos en seis meses. Esto, a pesar de que, según las autoridades de salud, los tres murieron a causa de una infección.

La joven de 29 años y sus dos bebés gemelos fallecieron el domingo. En un comunicado, el Minsa explicó que la paciente ingresó al cuarto de urgencias del HNAS a la 1:37 p.m. con diagnóstico de embarazo gemelar, fiebre de 38.6°C y dolor abdominal de un día de evolución. De acuerdo con el parte médico, fue atendida seis minutos después por medicina general y, posteriormente, valorada por ginecología y obstetricia. El ultrasonido realizado determinó una edad gestacional de 31 semanas y cuatro días, con signos vitales estables tanto en la madre como en los fetos. Siguiendo el protocolo nacional por prematuridad y ante la ausencia de un servicio de Neonatología en el HNAS, se gestionó su traslado al Hospital Santo Tomás, centro de tercer nivel con atención especializada. La paciente fue recibida allí a las 3:27 p.m. en condición estable, con latidos cardíacos y movimientos fetales presentes en ambos bebés.

Horas más tarde, se confirmó el fallecimiento de la madre y sus dos hijos, hecho que ha conmocionado a la comunidad y generado interrogantes sobre el manejo clínico del caso.

El Minsa no dio mayores detalles sobre las causas de la muerte de la madre y sus hijos en el Hospital Santo Tomás, que tampoco se ha manifestado al respecto.

Hace aproximadamente un mes se reportó un caso similar en el Hospital Nicolás Solano, en el que una mujer perdió al bebé por una supuesta negligencia médica.

El ministro Fernando Boyd explicó que la joven, en medio del traslado, empezó a dilatar y, al llegar al Hospital Santo Tomás, no se le pudo practicar la cesárea, por lo que tuvieron que continuar con el parto normal. Aseguró que los bebés nacieron bien, pero al parecer por una infección se complicaron.

Con información de Yiniva Caballero