Fondos de incautaciones se destinarán a centro de rehabilitación de habitantes de calles en Panamá

De acuerdo con las autoridades, el Centro de Atención Integral a Personas Habitantes de Calle estaría listo a fin de año.

Panamá/Unos $282,911.52 entregará el Ministerio Público a la Alcaldía de Panamá para la implementación del proyecto de equipamiento del Centro de Atención Integral a Personas Habitantes de Calle del distrito capital, ubicado en Las Garzas.

Esto, luego de que este lunes el procurador de la Nación, Luis Gómez Rudy, y el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, firmaran el acuerdo para la compra de mobiliario del centro, que se encuentra en construcción y que, de acuerdo con las autoridades, estaría listo a fin de año.

El dinero procede de las incautaciones realizadas por las autoridades y que, a través de la Comisión para el Estudio y la Prevención de Delitos Relacionados con Drogas (Conapred), se ponen a disposición de instituciones y organizaciones para la implementación de proyectos de atención y prevención del consumo de sustancias.

Cabe recordar que el centro atenderá, de manera voluntaria, a ciudadanos afectados por trastornos relacionados con el consumo de drogas. De los 760 contactados hasta la fecha por la Alcaldía en las calles, están dispuestos a iniciar un proceso de tratamiento, rehabilitación y reinserción social.

Según han explicado las autoridades, el modelo de atención funcionará de manera escalonada. Las personas interesadas deberán pasar primero por un proceso de evaluación médica y desintoxicación antes de ingresar voluntariamente al albergue temporal, donde recibirán atención integral personalizada.

Con este apoyo del procurador avanzamos hacia lo que queremos lograr con la persona habitante de calle: que ellos tengan un lugar donde puedan recibir de forma integral la atención de salud, psicológica y humana que merecen por la condición que enfrentan, y por ello hacemos el llamado a otras instituciones a sumarse”, dijo el alcalde Mayer Mizrachi.

¿Qué ofrecería el centro de atención?

El centro ofrecerá un amplio catálogo de servicios terapéuticos, que incluye terapias familiares, individuales y grupales, además de atención médica especializada. El equipo estará conformado por psiquiatras, psicólogos especializados en adicciones y personal de enfermería y medicina general, garantizando un manejo interinstitucional e interdisciplinario.

Las instalaciones contarán con laboratorios de terapia ocupacional, salones para evaluación clínica, comedor, talleres educativos y de formación, así como espacios destinados a capacitación laboral. Además, existe la posibilidad de habilitar un gimnasio de terapia ocupacional para fortalecer el proceso de rehabilitación.

El programa no se limitará al período de internamiento. Después de 120 días en el centro, los usuarios recibirán apoyo para reintegrarse a la sociedad mediante acompañamiento familiar y la gestión de oportunidades laborales, consolidando así el proceso de rehabilitación.

Esta iniciativa cobra especial relevancia considerando que en Panamá se estima la existencia de al menos 700 personas en situación de calle, una población que ha carecido de opciones especializadas de atención y reinserción social.