Hospital Nicolás A. Solano: Minsa inicia investigaciones tras muerte de paciente en urgencias

La Chorrera, Panamá Oeste/El Ministerio de Salud (Minsa) anunció este martes el inicio de investigaciones administrativas al personal médico que se encontraba de turno el pasado 13 de agosto de 2025 en la sala de urgencias del Hospital Regional Nicolás A. Solano (Hrnas), luego de la muerte de un paciente que esperaba atención médica.

La entidad explicó que la medida busca preservar la integridad del proceso investigativo, garantizar la transparencia y salvaguardar el derecho a la salud de la población.

El caso también está siendo investigado por el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, proceso con el que el Minsa aseguró mantener “plena disposición de colaboración” para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.

Medidas correctivas

De acuerdo con cifras oficiales, el cuarto de urgencias del Hospital Nicolás Solano atiende en promedio a más de 67 mil pacientes al año y solo en lo que va de 2025 ya ha recibido más de 38 mil personas.

Ante lo ocurrido, el Minsa informó que pondrá en marcha un plan de capacitación exhaustiva para médicos, personal de enfermería y administrativos, con énfasis en protocolos de urgencias, trato humanizado y cultura de empatía institucional. Dicho plan se extenderá al resto de hospitales bajo su administración.

La entidad de salud lamentó el fallecimiento del señor Marvin Antonio Rodríguez Reyes, expresó sus condolencias a los familiares y reiteró el llamado al personal de salud a mantener al paciente como prioridad en su labor, actuando con responsabilidad, respeto y sensibilidad.

“El compromiso del Minsa es con la calidad, la responsabilidad y la ética en todas las instalaciones de salud del sistema público”, señaló la institución en un comunicado.