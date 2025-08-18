Encuentran cuerpo en descomposición en La Chorrera; podría ser del bombero desaparecido

La Policía Nacional llegó a la escena del crimen tras recibir una llamada telefónica en donde se alertaba sobre el hallazgo de un cuerpo.

Panamá Oeste/Atado de manos y pies fue encontrado el cuerpo de un hombre a la orilla del río en la comunidad de La Zanguenga, en el corregimiento Herrera, distrito de La Chorrera, confirmó la Policía Nacional.

Este hallazgo se produce en medio de las investigaciones por la desaparición de Delvis González, teniente del Cuerpo de Bomberos que desapareció el pasado jueves 14 de agosto.

Adolfo Pérez, jefe de la zona policial de La Chorrera, detalló que llegaron a la escena del crimen tras recibir una llamada telefónica en donde se alertaba sobre el hallazgo de un cuerpo.

Según detalló Pérez, el cuerpo estaba en descomposición y fue ubicado en una zona rural a unos 30 minutos de donde fue encontrado el vehículo calcinado de Delvis González, quien estuvo brindando servicio como conductor de plataforma digital el día en que desapareció.

De acuerdo con el informe preliminar, el cuerpo lo habrían tirado en un punto más alto del cauce del río, y fue arrastrado por la corriente hasta la orilla.

“Todo indica que fue arrojado al río; sin embargo, por temas de la corriente, quedó en la orilla, lo que permitió se rescatado”, detalló.

Pérez subrayó que se debe esperar el informe del Ministerio Público para determinar si se trata o no del teniente del Cuerpo de Bomberos.

Uno de los indicios que apuntan a que se trata de González es la vestimenta del cadáver.

“Era una vestimenta que todo indica que posiblemente puede tratarse del teniente del benemérito cuerpo de bomberos que estaba desaparecido”, indicó.

Por otro lado, el comisionado detalló que los homicidas habrían sacado el tanque de combustible e incendiado el vehículo con esa misma gasolina. Cabe destacar que Delvis González no tenía antecedentes penales. Por este caso hasta el momento no hay personas aprehendidas, pero se adelantan las investigaciones para encontrar a los responsables de este atroz homicidio.

Gilberto Sánchez, residente del área, detalló que el viernes 15 de agosto alrededor de las 11:30 p.m. pasó una camioneta desconocida para la zona del río; sin embargo, no supo más de ese vehículo. Ese mismo día, pero en la madrugada, el vehículo de González fue hallado totalmente quemado en un área apartada de la barriada Villareal, en El Trapichito de La Chorrera.

La Isalia Del Cid, comisionada de la Policía Nacional, informó que a las 2:00 a.m. se recibió el reporte del incendio de un vehículo y, durante las investigaciones, se constató que el propietario estaba desaparecido.

El morador explicó que no es la primera vez que se registran este tipo de casos en el sector, por lo que piden mayor seguridad.

Mientras tanto, su familia exige justicia y que los responsables paguen por el homicidio de su padre.

Información de Yiniva Caballero