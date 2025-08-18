Tres panameños rescatados tras tres días a la deriva en el Pacífico colombiano

La Armada de Colombia rescató a tres ciudadanos panameños que habían desaparecido en altamar desde el 13 de agosto, luego de que la embarcación en la que navegaban sufriera fallas mecánicas.

Tres panameños vivieron una verdadera odisea en el mar tras permanecer a la deriva durante tres días frente a las costas del Chocó, en Colombia. La embarcación en la que se transportaban presentó problemas en el motor y quedó inmovilizada en medio del océano, sin que sus tripulantes pudieran pedir ayuda.

Según informó el diario colombiano El Tiempo, la alerta fue recibida por el Batallón de Infantería de Marina No. 22, lo que permitió desplegar una Unidad de Reacción Rápida de la estación de guardacostas de Bahía Solano. Tras cerca de cinco horas de búsqueda, las autoridades localizaron la lancha panameña a unas 80 millas náuticas de la costa.

Los tres hombres fueron encontrados con signos de deshidratación severa. De inmediato recibieron asistencia médica, hidratación y alimentos. Posteriormente, fueron trasladados al muelle de Bahía Solano y remitidos a un centro médico para una evaluación más completa.

Uno de los rescatados expresó a la Armada colombiana su alivio y agradecimiento: “Esperamos encontrarnos con nuestras familias muy pronto. Estamos muy agradecidos, de todo corazón, con la Armada colombiana. Dios me los bendiga.”

De acuerdo con las autoridades panameñas, los tripulantes habían zarpado el 13 de agosto desde Antón, provincia de Coclé, con destino a la zona de pesca de Los Santos. Sin embargo, al quedar a la deriva por las fallas en el motor, la corriente los empujó mar adentro hacia aguas colombianas.

La Armada de Colombia destacó que en lo que va de 2025 ha rescatado a más de 90 personas en el Pacífico, e hizo un llamado a los navegantes a contar siempre con equipos de comunicación y medidas de seguridad al zarpar.

Con datos de ElTiempo.com