Desaparece joven en La Chorrera; su auto fue hallado calcinado

La Chorrera, Panamá Oeste/Los familiares de Delvis González solicitaron apoyo ciudadano para dar con su paradero, luego de que desapareciera el pasado jueves 14 de agosto y su automóvil fuera encontrado incendiado.

De acuerdo con los allegados, González salió en horas de la noche para prestar servicio de transporte en su auto particular, el cual estaba vinculado a una plataforma digital. Sin embargo, nunca regresó a casa y desde entonces no se tiene información sobre él.

La madrugada del viernes 15 de agosto, su vehículo fue hallado totalmente quemado en un área apartada de la barriada Villareal, en El Trapichito de La Chorrera.

La Isalia Del Cid, comisionada de la Policía Nacional, informó que a las 2:00 a.m. se recibió el reporte del incendio de un vehículo y, durante las investigaciones, se constató que el propietario estaba desaparecido. Aunque el automóvil quedó consumido en su totalidad, las autoridades confirmaron que en su interior no había restos humanos.

El Ministerio Público mantiene las investigaciones para esclarecer los hechos y ubicar al joven, quien además se desempeña como bombero.

Información de Yiniva Caballero