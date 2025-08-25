Hombre muere atropellado en la vía Panamericana de Chiriquí

La víctima se convierte en la número 31 por accidente de tránsito en la provincia de Chiriquí durante 2025, más de la mitad de los casos han sido por atropello.

David, Chiriquí/Un nuevo accidente de tránsito entristece a la provincia de Chiriquí. La madrugada de este lunes, un hombre perdió la vida tras ser atropellado en la vía Panamericana, cerca del puente vehicular de la Escuela de Chiriquí, en el corregimiento homónimo, en las afueras del distrito de David.

De acuerdo con los informes preliminares, la víctima fue embestida por el conductor de una camioneta que viajaba en dirección al oriente de la provincia. El impacto fue mortal y el hombre falleció en el sitio del accidente.

Con este hecho, Chiriquí registra ya 31 muertes por accidentes de tránsito en lo que va del año. Las estadísticas de Operaciones del Tránsito revelan que los atropellos constituyen la principal causa de decesos en la provincia, representando al menos 15 de las víctimas.

Al lugar acudieron funcionarios de Accidentología del Tránsito, junto a peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y del Ministerio Público, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo, la inspección ocular y la recolección de evidencias como parte de la investigación en curso.

Las autoridades reiteran su llamado a peatones y conductores para extremar las medidas de precaución, ante una tendencia de siniestralidad que sigue en aumento en Chiriquí.

Con información de Demetrio Ábrego