Senafront auxilia a ocupantes de vehículo accidentado en Tierras Altas.

Chiriquí/Un accidente de tránsito registrado en la vía Volcán, sector de Arte Cruz en Tierras Altas, movilizó este domingo a unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), que auxiliaron a los ocupantes de un vehículo que había colisionado contra un objeto fijo.

Los agentes se desplazaban desde Río Sereno hacia la base de la 4ta. Brigada Occidental en Progreso y en su recorrido, a la altura del sector de Arte Cruz, vía Volcán, detectaron un vehículo que había colisionado contra un objeto fijo.

De inmediato, los agentes detuvieron su marcha y procedieron a asistir a los ocupantes del automóvil. Gracias a su rápida intervención, se logró coordinar con el Benemérito Cuerpo de Bomberos y el Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911), quienes brindaron atención prehospitalaria.

Afortunadamente, los involucrados —entre ellos menores de edad— resultaron ilesos.

Senafront destacó que esta acción refleja “el compromiso con la vida, la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos, incluso más allá de sus zonas operativas”.