Agónica búsqueda de cinco miembros de una familia arrestados en Venezuela

Guatire, Venezuela/Lorealbert Gutiérrez estaba embarazada de siete meses cuando agentes de seguridad venezolanos la detuvieron junto a seis miembros de su familia en el oriente de Venezuela.

Cree que buscaban a su hermano por tener conocidos bajo sospecha de participar en un supuesto atentado el año pasado en Caracas. Su madre, su hermano, su hermana adolescente, su pareja, su tía y su prima fueron detenidos. Ella fue liberada horas más tarde y su hermana tres días después. Desde entonces desconocen el paradero de sus familiares.

El gobierno informó entonces que detuvieron a 13 presuntos implicados en hechos de violencia y divulgó fotografías de su madre, su hermano y varios de sus familiares arrestados. Sus familiares están desaparecidos desde agosto de 2025, cuando fueron detenidos en Cumaná, una ciudad a orillas del mar Caribe a unos 400 kilómetros de Caracas.

Primero arrestaron a una de sus tías. Cuando su prima fue a preguntar por ella, la dejaron detenida también. Luego se llevaron a su mamá, y a ella la llamaron para pedirle que entregara a su hermano o la mataban. Cuando su hermano se entregó, detuvieron a su hermana de 16 años. Luego le tocó a ella, embarazada de su segundo bebé, y la usaron para presionar a su pareja a entregarse.

El sábado llegó a una prisión en las afueras de Caracas con la esperanza de encontrarlos, luego de que el gobierno venezolano anunció la liberación de un "número importante" de presos, en medio de acuerdos alcanzados con Estados Unidos tras la captura del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro.

"Mi mamá es todo para mí, mi pareja también", dijo esta madre de 19 años. "Mi hermana salió de ahí demasiado atormentada por todo lo que veía que le hacían a mi hermano", contó Lorealbert, llamada 'Lore' por sus allegados.m"Él sufre de asma, y le pusieron un papel blanco en toda la cara. Y él que empezaba a gritar (...) y ellos (los agentes, ndlr) no le hacían caso", recuerda.

Lorealbert cuenta que durante tres días su hermana presenció las torturas contra su hermano, sufrió acoso de sus captores, y escuchó en la distancia el llanto de su mamá. Cuando le tocó el turno a ella, la encerraron en una celda con su mamá y su prima.

"Un abrazo"

Las oenegés calculan que más de 800 personas permanecen encarceladas en Venezuela por motivos políticos.

Protestas contra la reelección de Maduro en julio de 2024 dejaron 28 muertos y 2.400 detenidos que él mismo calificó de "terroristas". Unos 2.000 fueron excarcelados meses más tarde, en su mayoría con medidas de presentación periódica y prohibición de declarar a la prensa.

Desde el anuncio de excarcelaciones de presos políticos el jueves menos de veinte han sido liberados, según cifras extraoficiales de oenegés.

La historia de Lorealbert Gutiérrez conmovió a las decenas de familiares apostados en espera de noticias de sus seres queridos en la cárcel Rodeo I ubicada a unos 37 kilómetros de Caracas.

Desde que ella y su hermana fueron liberadas han subsistido gracias a la ayuda de sus tías. Su hermana no puede trabajar por ser menor de edad y ella, por tener dos bebés.

Las autoridades no le confirman el paradero de sus familiares. Una tía consiguió rastrearlos en Rodeo I, una prisión enclavada en un suburbio de Caracas en donde hay alrededor de 500 detenidos.

Pasó la noche debajo de un árbol, sufriendo congestión mamaria por no poder amamantar a su bebé de dos meses. Regresará a verlo este domingo.

"Si es por mí yo me quedaría hasta ver a mi mamá", dijo. "Lo que más anhelo es dar un abrazo a mi mamá".