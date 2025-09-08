Audiencia de médico del Hospital Nicolás Solano investigado por abuso sexual fue reprogramada

El médico se mantiene bajo detención provisional y es investigado por otro caso de abuso sexual en perjuicio de una mujer indígena.

La audiencia de formulación de imputación por el delito de violación agravada contra un médico que laboraba en el Hospital Nicolás A. Solano, que se desarrollaría en el Sistema Penal Acusatorio de Panamá Oeste este lunes 8 de septiembre, fue reprogramada.

Se trata de Edwin Monfre, presuntamente vinculado al abuso sexual de una adolescente de 15 años con discapacidad.

El hecho se registró en 2024, cuando la víctima, en ese entonces de 14 años, fue llevada por su madre al hospital un fin de semana en busca de atención médica y resultó agredida sexualmente.

Naishmith Mojica, abogado de la víctima, detalló que actualmente este hombre mantiene una medida cautelar de detención provisional por otro caso de violación en perjuicio de una mujer indígena, ocurrido también en el Hospital Nicolás Solano en marzo de este año. En ese proceso, el juez de garantías ordenó su detención por seis meses, mientras se desarrolla la investigación.

Mojica detalló que la audiencia de formulación de imputación, prevista para este lunes, no pudo realizarse debido a que el médico no se presentó ni logró conectarse de manera virtual.

El acto fue reprogramado para el próximo 16 de octubre a las 11:00 a.m. en el Sistema Penal Acusatorio de Panamá Oeste.

Las investigaciones por ambos casos se mantienen en curso.

Información de Yiniva Caballero

