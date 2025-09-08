Defensoría del Pueblo aprueba protocolo para prevenir violencia y discriminación hacia las mujeres

La medida busca garantizar un entorno laboral seguro y libre de acoso en la institución, reforzando el compromiso con los derechos humanos.

Defensoría del Pueblo sostiene reunión con representantes del cuerpo consular en Panamá
Defensoría del Pueblo impulsa protocolo contra la violencia hacia las mujeres. / Defensoría del Pueblo

Ciudad de Panamá/La Defensoría del Pueblo de Panamá aprobó el protocolo para prevenir, identificar, atender y sancionar la discriminación, la violencia contra las mujeres, el acoso sexual y laboral dentro de la institución. La medida, formalizada mediante la resolución N° DDP-DAJ-56-2025, entró en vigencia inmediatamente tras su aprobación.

El objetivo del protocolo es establecer mecanismos efectivos para prevenir y enfrentar situaciones de violencia o discriminación en la entidad, en concordancia con el mandato constitucional de la Defensoría y con la Ley 82 de 2013, que refuerza las medidas de prevención contra la violencia hacia la mujer y las responsabilidades del Estado panameño en esta materia.

El documento contempla acciones preventivas, canales de denuncia confidenciales, medidas de protección para las víctimas y sanciones disciplinarias para quienes incurran en conductas de acoso, discriminación o violencia. Además, promueve una cultura institucional basada en la igualdad, la dignidad humana y el respeto.

La Defensoría del Pueblo de Panamá destacó que la aprobación de este protocolo representa un avance fundamental para garantizar un entorno laboral seguro, libre de violencia y discriminación, reafirmando su compromiso con la protección de los derechos de todas las personas, con especial énfasis en los derechos de las mujeres.

Puede interesar: Defensoría del Pueblo exhibe su plataforma SAT 2.0 de quejas en cumbre realizada en El Salvador

Temas relacionados

Defensoría del Pueblo violencia contra la mujer discriminación protección
Si te lo perdiste
Lo último
stats