Defensoría del Pueblo aprueba protocolo para prevenir violencia y discriminación hacia las mujeres

La medida busca garantizar un entorno laboral seguro y libre de acoso en la institución, reforzando el compromiso con los derechos humanos.

Ciudad de Panamá/La Defensoría del Pueblo de Panamá aprobó el protocolo para prevenir, identificar, atender y sancionar la discriminación, la violencia contra las mujeres, el acoso sexual y laboral dentro de la institución. La medida, formalizada mediante la resolución N° DDP-DAJ-56-2025, entró en vigencia inmediatamente tras su aprobación.

El objetivo del protocolo es establecer mecanismos efectivos para prevenir y enfrentar situaciones de violencia o discriminación en la entidad, en concordancia con el mandato constitucional de la Defensoría y con la Ley 82 de 2013, que refuerza las medidas de prevención contra la violencia hacia la mujer y las responsabilidades del Estado panameño en esta materia.

El documento contempla acciones preventivas, canales de denuncia confidenciales, medidas de protección para las víctimas y sanciones disciplinarias para quienes incurran en conductas de acoso, discriminación o violencia. Además, promueve una cultura institucional basada en la igualdad, la dignidad humana y el respeto.

La Defensoría del Pueblo de Panamá destacó que la aprobación de este protocolo representa un avance fundamental para garantizar un entorno laboral seguro, libre de violencia y discriminación, reafirmando su compromiso con la protección de los derechos de todas las personas, con especial énfasis en los derechos de las mujeres.

