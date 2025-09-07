Defensoría del Pueblo exhibe su plataforma SAT 2.0 de quejas en cumbre realizada en El Salvador

La propuesta busca posicionar a Panamá como un referente regional en el uso de la innovación responsable dentro de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH).

La Defensoría del Pueblo de Panamá llevó a la 1.ª Cumbre Global sobre Derechos Humanos, celebrada en El Salvador, una carta de presentación tecnológica: el sistema SAT 2.0, una plataforma digital diseñada para recibir quejas y consultas ciudadanas de manera más rápida y automatizada.

La exposición estuvo a cargo de Clarissa Martínez, adjunta del Defensor del Pueblo, quien destacó que el proyecto se levantó con recursos propios y herramientas de código abierto, en un contexto de limitaciones presupuestarias. La funcionaria defendió el modelo señalando que es posible construir una gobernanza tecnológica centrada en las personas y que esta experiencia busca inspirar a otras instituciones a innovar con responsabilidad.

La propuesta busca posicionar a Panamá como un referente regional en el uso de la innovación responsable dentro de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH).

El SAT 2.0 fue presentado en El Salvador como un avance en transparencia y eficiencia, pero organizaciones y actores sociales en Panamá han cuestionado en varias ocasiones que la Defensoría carece de fuerza real frente a abusos de poder y violaciones de derechos humanos.

El encuentro reunió a 79 delegaciones internacionales, entre ellas referentes como Amina Bouyach, presidenta del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos, y Alyson Kilpatrick, comisionada de Derechos Humanos de Irlanda del Norte y secretaria de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.