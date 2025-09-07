Alerta Amber: Buscan a las adolescentes de 13 años, Valery Gudiño y Alicia Jiménez

Hasta el cierre de esta nota, las adolescentes llevan dos horas como desaparecidas, desde la emisión de la alerta.

A las 8:52 a.m. de este domingo 7 de septiembre, el Ministerio Público activó nuevas alertas Amber tras reportarse la desaparición de dos adolescentes de 13 años en diferentes puntos del país.

Se trata de Valery Nicole Gudiño, vista por última vez el 5 de septiembre de 2025, a las 3:00 p.m., en el sector de Nueva Esperanza Arriba, corregimiento 24 de Diciembre del distrito de Panamá. La joven mide 1.56 metros de estatura, es de contextura delgada, piel clara, cabello castaño rizado y ojos color café. Al momento de su desaparición vestía un suéter negro y sandalias negras.

El segundo caso corresponde a Alicia Jiménez Pomare, también de 13 años, reportada como desaparecida el mismo 5 de septiembre de 2025, a las 8:00 p.m., en la barriada Mar Azul, Puerto Caimito, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste. Ella mide 1.50 metros de estatura, es de contextura normal, piel trigueña, cabello negro liso y ojos oscuros. Vestía falda azul, suéter rojo con dibujos en amarillo y celeste, y bincha blanca.

Las autoridades solicitan a la ciudadanía colaborar con información que ayude a ubicar a las adolescentes. Cualquier dato puede ser comunicado de inmediato al 104, línea habilitada para reportes de la alerta Amber.

¿Qué es la alerta Amber?

La alerta Amber es un sistema de notificación de niñas, niños y adolescentes desaparecidos que se divulga por televisión, radio y redes sociales; así mismo, existe una página web y una aplicación de alerta Amber con información de estas desapariciones, cuántas alertas hay activas y cuántos menores aún no han sido ubicados, pero la mayoría de la población desconoce cómo funciona.

Tenga en cuenta cuáles son los protocolos de actuación que toman al momento de activar una alerta Amber; estos son los siguientes:

Se realiza una ficha del menor con la siguiente información: fecha, hora y lugar donde estuvo por última vez. Nombre del menor, cédula o número de pasaporte, sexo, edad, residencia, escuela y generales de los tutores.

Si el menor tiene alguna discapacidad u otra condición física o psíquica que se pueda tomar en cuenta. Estatura, peso, color de cabello y ojos, cicatrices, lunares u otras características que ayuden a identificar al menor. Foto actualizada. Medio de transporte y las características del auto si se tiene información de que se lo llevaron en un vehículo. Si se tiene conocimiento de quién pudo haberse llevado al menor, dar a conocer las características. Firma de un formulario de consentimiento.

Las áreas donde más alertas se reportan son Bocas del Toro, Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé. La alerta permanece activa durante 24 horas y, si en ese tiempo el menor no es ubicado, se coloca en la página web o la app de alerta Amber Panamá.