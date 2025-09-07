Diputados de la bancada Vamos reclaman que se prioricen leyes contra la corrupción

Ciudad de Panamá, Panamá/En medio de un escenario político marcado por la desconfianza ciudadana hacia la Asamblea Nacional y la creciente demanda de transparencia, los diputados Janine Prado y Luis Duke, ambos de la bancada Vamos, participaron en el programa Radar para exponer las iniciativas que impulsan en materia de reformas legislativas y lucha contra la corrupción.

Prado recordó que la bancada ha mantenido una alta productividad legislativa: “En el primer periodo fueron más de 120 iniciativas legislativas que se presentaron y en lo que llevamos de este ya llevamos también más de 50”. La diputada enfatizó que estas propuestas abarcan diversos sectores, desde educación y salud hasta proyectos directamente orientados a combatir la corrupción.

Uno de los puntos centrales fue la reforma al reglamento interno de la Asamblea Nacional, un tema que, según Prado, constituye un compromiso innegociable de su bancada. “Uno de esos no negociables de esta bancada es precisamente esa reforma al reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea Nacional”, reiteró, señalando la necesidad de que las comisiones trabajen con transparencia y con reglas claras en los procesos de discusión.

Por su parte, el diputado Duke destacó la importancia de que la Comisión de Gobierno asuma con seriedad esta tarea. “Ya existe un informe de más de 11 proyectos de ley que se estuvieron analizando y consensuando. Ahora le toca ya a esta comisión que se pongan a trabajar básicamente, pero que se hagan las cosas de forma correcta”, dijo. Añadió que entre los puntos más sensibles está el descuento a los diputados que no asistan a trabajar: “El diputado que no va, se le tiene que descontar de su salario y punto”.

Los diputados también resaltaron la urgencia de aprobar la ley antibotellas y otros proyectos anticorrupción. Prado recordó que esta propuesta ha enfrentado trabas internas: “El diputado Camacho, presidente de la Comisión de Gobierno, no quiso entrar a debatirla, ni siquiera prohijarla en ningún momento”, denunció. Duke coincidió en la relevancia del proyecto y fue enfático: “En esa comisión tenemos más de 46 proyectos de ley de la bancada Vamos que están esperando ser prohijados y debatidos en primer debate”.

Uno de los temas más discutidos fue la necesidad de declarar imprescriptibles los delitos de corrupción. Según Duke, esta reforma generaría temor entre quienes han usado el poder para enriquecerse ilícitamente: “Ese proyecto de ley, sobre todo, le daría un temor grande a aquellos políticos que han cometido actos de corrupción y que hoy siguen libres”.

Además de las reformas anticorrupción, Prado y Duke resaltaron otras áreas de interés. La diputada insistió en la importancia de revisar nuevamente la ley de la Caja de Seguro Social: “Toda ley es perfectible. Esta no tendría por qué ser la excepción”. Duke, por su parte, mencionó propuestas para eliminar el uso de fondos públicos en seguros privados de salud y reforzar la inversión en el sistema público.

Los diputados también abordaron la necesidad de fortalecer el rol ciudadano en la fiscalización. Prado hizo un llamado directo: “Yo los invitaría a que nos ayuden fiscalizando todo lo que ocurre en la Asamblea Nacional… que puedan verificar cómo vota tu diputado, si tu diputado está acudiendo a la Asamblea Nacional, si está peleando por los intereses de todos los panameños”.

Finalmente, ambos coincidieron en que la lucha contra la corrupción no debe quedarse en promesas, sino convertirse en acción legislativa. “El país necesita que se debatan estos proyectos”, advirtió Duke, subrayando que los panameños reclaman respuestas concretas y no más dilaciones.

