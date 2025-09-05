Yamireliz Chong: 'Hay una dilatación y manipulación de la discusión del reglamento interno' de la Asamblea

Explicó que la subcomisión del periodo pasado ya revisó todos los artículos de los 16 anteproyectos que fueron presentados para reformar el RORI, y considera que lo correcto es que se inicie el debate del proyecto lo más pronto posible.

Frente a los escándalos de corrupción, el manejo irregular de planillas y la falta de transparencia que rodea a la Asamblea Nacional, un grupo de diputados intenta reformar el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) para tratar de transparentar lo que sucede en ese órgano del Estado, que más de una vez se ha visto involucrado en irregularidades en el manejo de cientos de millones de dólares.

Esta no es la primera vez que se intenta reformar el reglamento. En la administración 2019-2024, el exdiputado Juan Diego Vásquez junto a otros colegas también impulsó las reformas, pero no logró resultados.

En este periodo y bajo la administración de una junta directiva “opositora”, varios diputados intentan que se inicie la discusión para lograr cambios como la aplicación de descuentos directos a diputados ausentes, la revisión de la estructura de los recursos humanos y que las planillas sean más transparentes. Sin embargo, según la diputada Yamireliz Chong, miembro de la coalición Vamos, se está dilatando y manipulando el proceso por parte de quienes dirigen esta comisión, ya que considera que no es la prioridad.

“Hay una dilatación de la discusión del reglamento interno, pero sobre todo hay una manipulación de no hacer las cosas de la forma correcta (…) “Cómo vamos a transparentar la Asamblea si el reglamento lo impide”, cuestionó Chong sobre la forma en la que Dana Castañeda, presidenta de la Comisión de Credenciales, está llevando el tema.

Cabe recordar que Augusto Palacios, también de Vamos, intentó presidir esta comisión, pero no logró los votos suficientes para derrotar a Castañeda, quien logró obtener la presidencia de Credenciales, donde se inició la revisión de los 16 anteproyectos de reformas a la Asamblea, a través de una mesa técnica.

No obstante, para Chong, la “mesa técnica” parecía más bien una “subcomisión” en la que se hablaba de organizar el futuro de la discusión del proyecto, a pesar de que, en el periodo pasado, cuando Castañeda era presidenta del Legislativo, se conformó una subcomisión para este fin, la cual entregó un informe, pero no hubo resultados. De acuerdo con Chong, en esa “mesa técnica”, por compromisos previos de una gira de trabajo a las comunidades de río Indio, no estuvieron “5 diputados porque eso no era una instalación de una subcomisión, ni era una subcomisión”.

Explicó que la subcomisión del periodo pasado ya revisó todos los artículos de los 16 anteproyectos que fueron presentados para reformar el RORI, y considera que lo correcto es que se inicie el debate del proyecto lo más pronto posible.

Para Chong debe ser prioridad la publicación de manera clara y permanente de todas las sesiones que se den en el legislativo para todo el país, sin puertas cerradas, pero sobre todo que se inicie y aprueben las reformas al reglamento de la Asamblea Nacional.

