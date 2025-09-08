Ministerio de Salud ordena suspensión de registros sanitarios de artículos de belleza y aseo personal

El Minsa advirtió sobre la presencia de artículos falsificados, incluso medicamentos que podrían poner en riesgo la salud de las personas.

Panamá/La Dirección Nacional de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud ordenó la suspensión de los registros sanitarios de varios artículos de belleza y aseo personal por la presencia de agentes cancerígenos, mutágenos y tóxicos dentro de su composición.

Los artículos son: Kenzo L´eau, Kenzo Pour Femme Eau de Toilette con registro sanitario 106912, Axe Apollo desodorante aerosol N.° 105944 proveniente de México, Corporal Body Spray N° 97609 proveniente de Argentina y esmaltes de gel.

El Minsa ordenó el retiro inmediato de todos los lotes disponibles en el mercado del Kenzo L´eau, Kenzo Pour Femme Eau de Toilette, mediante la resolución N° 184 del 14 de agosto de 2025. Explicaron que la decisión obedece a que el producto mencionado contiene entre sus excipientes el compuesto 2-(4- tert-butylbencyl) propionaldehído con sus siglas en inglés BMHCA que según el Comité Científico de Seguridad de los Consumidores de la Comisión Europea es una sustancia clasificada como carcinógena, mutágeno y tóxica para la reproducción y prohibida para el uso en cosméticos.

Las autoridades de salud indican que el retiro del perfume fabricado en Francia es necesario para garantizar la vida e integridad física de los consumidores, y las empresas distribuidoras cuentan con un plazo de treinta (30) días para emitir un informe y recoger los productos del mercado.

El perfume se suma a la lista de otros productos muy reconocidos que también han suspendido sus registros, como el perfume Guess Seductive EAU de Toilette Natural Spray, el desodorante AXE Apollo y Corporal Body Spray que también presentan compuestos altamente prohibidos para su uso en cosméticos.

El director nacional de Farmacias y Drogas, Uriel Pérez, se refirió a los esmaltes de gel que inicialmente mantenían registro sanitario, pero que tienen compuestos inseguros y de riesgo para los consumidores: “Al retirar un producto del mercado, el consumidor podría tratar de buscar opciones, ya que los esmaltes de gel podrían convertirse en un comercio ilícito por ser más baratos, pero que debería poner en duda la compra”.

Afirmó que la dirección mantiene una estricta vigilancia y revisión constante de la base de datos para verificar la lista de excipientes no permitidos o prohibidos por la Unión Europea y se emite una nota informativa para registrar la cantidad de personas q se mantienen comprando o consumiendo cosméticos a nivel regional y que tengan a mano una alerta de falsificadores en la región.

El Minsa también advirtió sobre la presencia de otros artículos falsificados, incluso medicamentos que podrían poner en riesgo la salud de las personas, por lo que hace el llamado a la población a realizar la compra de estos productos en comercios certificados.

Información de Keyra Saldaña