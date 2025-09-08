Panamá vs Guatemala: Recomiendan llegar temprano y moderar consumo de alcohol en el Rommel Fernández

El partido lo podrá disfrutar por las pantallas de TVMAX, TVN, y por TVNRadio, además de plataformas digitales como TVNPass y nuestro canal de YouTube.

ciudad de panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) confirmó que 50 unidades estarán desplegadas dentro y en los alrededores del estadio Rommel Fernández para el partido entre Panamá y Guatemala, programado para este lunes a las 8:30 p.m.

René García, vocero de la entidad, explicó que las puertas del estadio abrirán desde las 4:00 p.m. y recomendó a los aficionados llegar temprano para evitar congestionamientos y facilitar un ingreso ordenado. También pidió a quienes asistan con niños mantener una estricta supervisión, debido a que, en medio de la euforia, los menores suelen extraviarse.

Entre las recomendaciones destacan no descuidar los medicamentos de uso crónico, moderar el consumo de alcohol y tomar precauciones al momento de la salida, donde suelen presentarse lesiones leves por caídas o torceduras, especialmente en personas bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

El operativo contempla no solo al personal del Sinaproc, sino también a la Policía Nacional, Bomberos, paramédicos y ambulancias de distintas instituciones públicas y privadas. Además, el estadio cuenta con un plan de evacuación avalado por la FIFA para garantizar la seguridad de los asistentes en caso de emergencia.

“Lo importante es disfrutar el partido, apoyar a nuestra selección y mantener el control”, señaló García.

El partido lo podrá disfrutar por las pantallas de TVMAX, TVN, y por TVNRadio, además de plataformas digitales como TVNPass y nuestro canal de YouTube.