Panamá vs Guatemala | Conoce el itinerario de la sele para hoy domingo 7 de septiembre

Panamá/El ambiente en Juan Díaz se carga de expectativa y urgencia. La Selección Nacional de Panamá se prepara para un enfrentamiento clave este lunes 8 de septiembre ante su similar de Guatemala en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Un partido que marca el segundo asalto del Grupo A en la ronda final de las eliminatorias de la CONCACAF rumbo al Mundial 2026. Tras un debut tibio con un empate 0-0 ante Surinam, los dirigidos por el técnico Thomas Christiansen se encuentran en la imperiosa necesidad de sumar de a tres en casa.

La hoja de ruta de Panamá para este domingo

El centro de prensa de la Federación Panameña de Fútbol anuncia que la Selección de Panamá tiene programada una jornada de últimos ajustes que culminará con el entrenamiento final. El equipo realizará su última sesión de entrenamiento a las 5:30 p.m. en el Estadio Rommel Fernández, en Juan Díaz.

Antes de pisar el césped, los focos estarán puestos en la rueda de prensa de Christiansen, prevista una hora antes en el auditorio del Rommel, donde abordará la estrategia para enfrentar a Guatemala y la importancia de conseguir la victoria.

Guatemala también se alista en el Rommel

La Selección de Guatemala tendrá su reconocimiento del Estadio Rommel Fernández alrededor de las 7:00 p.m.. Su entrenador, Luis Fernando Tena, ofrecerá una rueda de prensa previa, donde compartirá su análisis sobre este duelo crucial.

Un panorama complicado en el Grupo A

Panamá llega tras un empate sin goles con Surinam, mientras que Guatemala cayó 0-1 ante El Salvador. Esto obliga a los dirigidos por Christiansen a buscar la victoria en casa para no comprometer sus aspiraciones mundialistas en el Grupo A.

Los empates en Centroamérica: una advertencia

La presión sobre Panamá aumenta con los resultados de otras selecciones centroamericanas. En el Grupo C, Costa Rica empató 1-1 con Nicaragua. El mexicano Miguel Herrera lamentó el resultado: “un partido que teníamos que haber manejado mejor”.

El gol costarricense fue de Alexis Gamboa (60’), pero Byron Bonilla igualó de penalti al 81’ frente a Keylor Navas.

En el mismo grupo, Honduras empató sin goles con Haití en Curazao. El DT catracho, Reinaldo Rueda, mantuvo calma: “Lo importante es que se sumó”.

Mientras tanto, en el Grupo B, Trinidad y Tobago y Curazao también igualaron 0-0, y solo Jamaica mostró fuerza goleando a Bermudas.

La importancia vital de ganar en casa

La fase final de las eliminatorias de la CONCACAF es exigente: el líder de cada grupo obtiene el pase directo al Mundial de Norteamérica, y los dos mejores segundos irán a la repesca intercontinental.

Para Panamá, cada punto cuenta. La misión de los dirigidos por Christiansen es clara: ganar a Guatemala este lunes y transformar la presión en un impulso que los acerque a la clasificación mundialista, evitando el “fantasma del empate” que ha complicado a sus vecinos centroamericanos y al mismo Panamá.

