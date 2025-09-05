Panamá vs Guatemala: Jugadores analizan empate ante Surinam y fijan la mira en equipo chapín

Panamá/Tras el empate 0-0 frente a Surinam en el arranque de las eliminatorias mundialistas de Concacaf, la selección de Panamá no perdió el tiempo.

A su llegada a la capital, el equipo se sumergió de inmediato en la preparación para su próximo y crucial desafío: el partido contra Guatemala, programado para el lunes 8 de septiembre. Las voces de jugadores como Eric Davis y Tomás Rodríguez reflejan la mezcla de sensaciones tras el debut y la urgencia de enfocar la mente en los próximos tres puntos.

Eric Davis: "El empate nos sirve y nos da confianza"

Desde el banco, el defensor Eric Davis vivió con intensidad el complicado encuentro ante Surinam. "Se sabe que las eliminatorias son un partido complicado. Sabíamos que había ciertos factores que iban a afectar un poco el partido", declaró. A pesar de no haber logrado la victoria, Davis subrayó la importancia del resultado: "El empate nos sirve y nos da un poco de confianza para el próximo partido".

Recordando la magnitud del certamen, enfatizó que este no es un partido cualquiera: "No es un partido de Copa Oro, es un partido de eliminatoria, un partido importante". Davis también destacó el valor de la experiencia dentro del grupo, afirmando que los jugadores más veteranos y con más eliminatorias "nos dan esa confianza a los que son nuestra primera eliminatoria, como yo". Esta dinámica, según él, "nos quita presión, nos quita nervios". Con la mira puesta en el futuro, el mensaje del defensor es claro: "Creo que el próximo partido vamos con todo y lo vamos a hacer de la mejor manera".

Tomás Rodríguez: entre la amargura y el "punto de oro"

Por su parte, el centrocampista Tomás Rodríguez no ocultó cierta frustración por la falta de efectividad de cara al arco. "Las sensaciones después del partido de ayer fueron un poco amargas porque sentíamos que podíamos crear muchas ocasiones. No tuvimos la contundencia, no la concretamos", expresó.

Sin embargo, Rodríguez también mostró humildad al reconocer la calidad del adversario surinamés. "Estábamos jugando contra un gran rival. Eran jugadores muy buenos que juegan, que limitan en la Liga Europea, en Primera División. Eso hay que reconocerlo, que juegan muy bien el fútbol", comentó. Por ello, a pesar de la frustración, considera el 0-0 como un "punto de oro" en el contexto de la eliminatoria.

Preparación inmediata y foco en Guatemala

La mentalidad de pasar página y concentrarse en el siguiente reto es evidente en la planificación post-partido del cuerpo técnico. Rodríguez confirmó la inmediatez de la preparación: "Seguramente, después del partido, todos fuimos al hotel, nos pusimos a ver el partido de Guatemala-El Salvador". Esta acción responde a la velocidad del calendario eliminatorio: "Esto pasa rápido, tenemos que ver el rival rápido porque ya el lunes tenemos el próximo partido que es Guatemala y tenemos que sacar los tres puntos".

La necesidad de mejorar la definición es una prioridad indiscutible. "Tenemos que tener más contundencia, tenemos que hacer los goles y creo que haciendo los goles vamos a conseguir los tres puntos", sentenció Rodríguez.

La logística de entrenamiento reflejó la urgencia del calendario. Mientras los jugadores que vieron minutos en el encuentro contra Surinam se mantuvieron en el hotel de concentración para labores de recuperación, el resto del plantel, incluidos aquellos con pocos minutos o sin participación, entrenaron intensamente en el Yappy Park, afinando detalles tácticos y físicos para el crucial enfrentamiento contra la escuadra guatemalteca.

Con la mirada puesta firmemente en el próximo objetivo, la selección panameña busca transformar la experiencia del empate en Surinam en una plataforma para obtener la primera victoria en estas exigentes eliminatorias mundialistas. La contundencia en el ataque será clave para lograr el ansiado objetivo de sumar los tres puntos.

