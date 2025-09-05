Panamá vs Guatemala| Así se procurará la seguridad para los fanáticos en el estadio Rommel Fernández

Sintoniza el partido Panamá vs Guatemala, el lunes 8 de septiembre a las 8:30 p.m. (Previa - 7:30 p.m.) por TVMAX, TVN, YouTube (TVMAX PANAMÁ), TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm

Panamá/Un gran operativo de seguridad fue anunciado este viernes para el partido que sostendrán las selecciones de Panamá y Guatemala, el lunes 8 de septiembre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, como parte de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026.

Jorge Domínguez, subdirector de la Policía Nacional, presidió la conferencia de prensa en la que se dieron detalles del operativo. Esta se realizó en la sede de la Federación Panameña de Fútbol.

La operación se realizará en fases y comenzará a las 7:00 a.m. del 8 de septiembre, día del partido. Las primeras etapas están relacionadas a la revisión del coliseo y el ingreso del personal que abastece los kioscos y demás dependencias ubicadas en el estadio.

"Paulatinamente iremos incrementando la capacidad operativa", recalcó Domínguez. "Al final del dispositivo tendremos 500 unidades en sitio", agregó.

Unidades policiales, personal de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y demás estamentos de seguridad estarán desplegados en el Rommel Fernández y en cinco puntos designados para la revisión de los fanáticos y demás personas que acudan al coliseo. Al igual que para el desplazamiento fluido de los vehículos que entren y salgan del lugar.

"Las puertas se abren a las 4:00 p.m. A esa hora empezamos a revisar y a acomodar (a las personas) en el estadio", indicó el subdirector de la Policía.

A las 500 unidades policiales se unirán 200 agentes dispuestos para seguridad por la Federación Panameña de Fútbol. Estos, sumado al personal de los servicios de emergencia, darán un total aproximado de 1000 personas que participarán directamente del operativo.

Medidas específicas

Para el partido entre Panamá y Guatemala se han establecido medidas tales como:

La venta de licor se detendrá al minuto 60 del juego . Después solo se podrá vender agua.

. Después solo se podrá vender agua. Se prohíbe que las personas porten armas de fuego .

. También quedan prohibidos los objetos punzocortantes o cualquier cosa que se pueda usar como objeto contundente .

o cualquier cosa que se pueda usar como . No se permite en igreso al estadio de astas de banderas , paraguas , objetos de vidrio , pólvor a y fuegos pirotécnicos .

, , , a y . Se prohíbe el ingreso de fanáticos a la cancha.

"Tendremos a un juez de paz que sancionará inmediatamente a aquellos que no cumplan con las normas que tenemos", añadió Domínguez. "Hemos ido evolucionando como uno de los paises más seguros en los estadios y así lo ha avalado la FIFA. Esperamos que, con la comprensión y el apoyo de quienes acudan al estadio, un partido sin inconvenientes".

Se le recomienda a los fanáticos llegar al estadio con tiempo y con sus boletos en mano. Se espera que más de 24 mil personas asistan al Rommel Fernández para ver el partido ya que todas las entradas se vendieron.

Desplazamiento

Los fanáticos que vayan al estadio el lunes podrán llevar sus vehículos, siempre y cuando hayan adquirido sus boletos de estacionamientos en el sitio web de la Federación. Además, regularmente se disponen de unidades del metrobus que realizan viajes de ida y vuelta entre la Estación del Metro de El Crisol y el coliseo.

Por otra parte, se dispondrán de escoltas que acompañen los vehículos en los que se transportarán los árbitros y los autobuses que trasladen a las selecciones de Panamá y Guatemala desde sus alojamientos hacia el estadio y vicerversa.

