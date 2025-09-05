Mundial de Béisbol U18 calendario| Panamá jugará su segundo partido: Fecha, hora y alineación confirmada

El equipo panameño afrontará un compromiso importante para encarrilarse en la lucha por avanzar a la Super Ronda

Panamá/Panamá continúa su participación en el Mundial de Béisbol U18, que se realiza en Okinawa, Japón, al disputar un partido cuyo resultado podría marcar su futuro dentro de la competencia.

Después de sufrir una derrota en su debut ante Estados Unidos, el equipo panameño, tendrá un nuevo desafío donde la consigna será reivindicarse con una victoria para meterse de lleno en la lucha por avanzar a la Super Ronda. Su rival de turno será Australia, un equipo que tiene la misma urgencia ya que también perdió en su estreno, a manos de Alemania, por marcador de 5 carreras a 4.

¿Cuándo y dónde jugarán panameños y australianos? Esta pregunta la respondemos a continuación.

Partido: Australia vs Panamá

Australia vs Panamá Fecha: Viernes 5 de septiembre de 2025 *

Viernes 5 de septiembre de 2025 Hora: 8:30 p.m. *

8:30 p.m. Lugar: Okinawa Cellular Stadium

*: La fecha y la hora plasmadas corresponden al tiempo de Panamá. Debido a la diferencia de 14 horas más que tiene Okinawa sobre el territorio panameño, el juego está programado para el sábado 6 de septiembre a las 10:30 a.m.

Alineación de Panamá

La selección panameña se dispone a disputar el encuentro ante el conjunto australiano, por lo que ya anunció cuál será su alineación titular para ese encuentro.

El orden al bate que presentará Panamá ante Australia es el siguiente:

Luis Rivera - Jardín cental Michael Nieto - Jardín izquierdo Daniel Méndez- Tercera base Juan Rujano - Receptor Ricardo Acosta- Segunda base Carlos Castillo- Bateador designado William Cutshall- Campo corto Caleb Rivera- Primera base Aníbal Sánchez - Jardín derecho

El lanzador abridor designado para el cotejo es Roderick Medina.

Resultados y tabla de posiciones

En la primera jornada del certamen se registraron los siguientes marcadores:

Grupo A

Puerto Rico 2-5 Corea del Sur

Cuba 10-0 Sudáfrica F/5 episodios

Italia 1-4 Japón

Grupo B

Estados Unidos 9-0 Panamá

Alemania 5-4 Australia

China 0-7 China Taipéi

Posiciones

Grupo A

Cuba: 1-0

Japón: 1-0

Corea del Sur: 1-0

Italia: 0-1

Puerto Rico: 0-1

Sudáfrica: 0-1

Grupo B

Alemania: 1-0

China Taipéi: 1-0

Estados Unidos: 1-0

Australia: 0-1

China: 0-1

Panamá: 0-1

Partido debut

Estados Unidos derrotó a Panamá esta noche 9 carreras por 0 en la apertura del Campeonato Mundial de Béisbol U18 que se puso en marcha en Okinawa, Japón, con los 12 mejores equipos del planeta.

Estados Unidos anotó 1 carrera en la alta de la segunda entrada, 3 en la tercera, 4 más en la cuarta y 1 en la sexta para liquidar el partido, producto de 11 cañonazos y un tremendo pitcheo.

José Serva abrió el partido por parte de Panamá con un buen primer episodio, donde salió bien librado a pesar de haber recibido par de imparables, gracias a dos buenos fildeos del patrullero central Luis Rivera.

Serva caminó 3.1 entradas ante Estados Unidos con 4 carreras en su cuenta, todas limpias, ponchó a 2, otorgó una base por bolas, cedió 4 imparables, para sumar el revés y dio paso al también zurdo Joshua Martínez, segundo de cuatro lanzadores que utilizó el cuerpo técnico de Panamá.

Martínez en 0.2 entradas sumó par de boletos, sin anotaciones, y en su reemplazo vino Carlos Guerrero, que laboró 0.2 entradas, con 4 carreras permitidas, todas limpias, 3 imparables, sin ponchados y 2 boletos. Terminó por Panamá en la lomita el derecho Alberto Gómez.

Panamá sumó 6 imparables, jugando sin error, mientras que Estados Unidos conectó 11 imparables y cometió dos pecados en el terreno. Carlos Castillo dio de 3-2 y Michael Nieto también de 3-2 para ser los mejores a la ofensiva por los canaleros.

Información de Fedebeis