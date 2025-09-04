El Salvador madrugó a Guatemala en la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026

Sintoniza el partido Panamá vs Guatemala, en las eliminatorias al Mundial 2026, lunes 8 de septiembre a las 8:30 p.m. (Previa 7:30 p.m.) por TVMAX, TVN, YouTube, TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm.

Panamá/La Selección de El Salvador, dirigida por el experimentado entrenador Hernán Darío Gómez, dio la gran sorpresa de la jornada al derrotar 0-1 a Guatemala en el duelo por el Grupo A de la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El único gol del compromiso llegó al minuto 79 gracias a una brillante definición de Harold Osorio, quien silenció el estadio chapín y dejó boquiabiertos a los seguidores y analistas del fútbol de Concacaf. La anotación fue suficiente para que los cuscatlecos se llevaran tres puntos de oro en condición de visitantes.

Con este resultado, El Salvador se coloca como líder del Grupo A con 3 puntos, seguido por Panamá y Surinam con 1 unidad cada uno, tras su empate sin goles en Paramaribo. En el fondo de la tabla aparece Guatemala, que aún no ha logrado sumar en esta fase final de las Clasificatorias Mundialistas.

La competencia sigue al rojo vivo y la siguiente jornada, programada para el lunes 8 de septiembre, promete emociones intensas. Ese día, El Salvador vs Surinam será el primer duelo a las 7:30 p.m., mientras que Panamá vs Guatemala se disputará a las 8:30 p.m. en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez de la ciudad de Panamá.

El triunfo de El Salvador no solo aumenta la presión en el grupo, sino que también confirma que el equipo de Hernán Darío Gómez está dispuesto a pelear por uno de los codiciados boletos al Mundial 2026, dejando claro que los cuscatlecos quieren volver a la cita más importante del fútbol mundial.

