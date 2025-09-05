Panamá vs Guatemala| ¿Cómo fueron sus últimos juegos antes de enfrentarse en las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026?

Sintoniza el partido Panamá vs Guatemala, el lunes 8 de septiembre a las 8:30 p.m. (Previa - 7:30 p.m.) por TVMAX, TVN, YouTube (TVMAX PANAMÁ), TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm

Panamá/Panamá y Guatemala escribirán un nuevo capítulo en su historial particular dentro del fútbol con el partido que disputarán el lunes 8 de septiembre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez. El enfrentamiento, correspondiente al calendario del Grupo A de la Ronda Final en las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026, se sumará a una rivalidad que se ha avivado en los últimos años.

Desde que Thomas Christiansen y Luis Fernando Tena asumieron la dirección técnica de Panamá y Guatemala, en los años 2020 y 2021, los enfrentamientos entre ambas selecciones han sido más frecuentes. La inclusión de la Liga de Naciones al calendario de la Concacaf, ha provocado un aumento de los partidos y esto ha provocado que las selecciones nacionales tengan más oportunidades para enfrentarse.

A continuación hacemos un compendio de lo que han sido los partidos entre panameños y guatemaltecos en los últimos dos años.

Amistoso internacional

Domingo 12 de marzo de 2023

Guatemala 1-1 Panamá

Goles: PAN: Carlos Harvey (30')/ GUA: Darwin Lom (85')

Carlos Harvey (30')/ Darwin Lom (85') Lugar: PayPal Park (San José, California, Estados Unidos)

Liga de Naciones de Concacaf 2023-2024

Domingo 10 de septiembre de 2023

Guatemala 1-1 Panamá

Goles: PAN: Eric Davis (7' de penal)/ GUA: Oscar Santis (71')

Eric Davis (7' de penal)/ Oscar Santis (71') Lugar: Estadio Doroteo Guamuch Flores (Ciudad de Guatemala)

Estadio Doroteo Guamuch Flores (Ciudad de Guatemala) Etapa: Fase de grupos

Martes 17 de octubre de 2024

Panamá 3-0 Guatemala

Goles: PAN: Adalberto Carrasquilla (14'), Eric Davis (48'), Abdiel Ayarza (90')

Adalberto Carrasquilla (14'), Eric Davis (48'), Abdiel Ayarza (90') Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez (Ciudad de Panamá)

Estadio Rommel Fernández Gutiérrez (Ciudad de Panamá) Etapa: Fase de grupos

Copa Oro 2025

Viernes 20 de junio de 2025

Guatemala 0-1 Panamá

Gol: PAN: Tomás Rodríguez (19')

Tomás Rodríguez (19') Lugar: Q2 Stadium (Austin, Texas, Estados Unidos)

Q2 Stadium (Austin, Texas, Estados Unidos) Etapa: Fase de grupos

Balance

En esos cuatro partidos jugados en los últimos dos años, el balance es favorable a Panamá por marca de dos victorias y dos empates. Durante esos juegos, el equipo panameño anotó seis goles y recibió dos.

Situación actual

Ambas selecciones debutaron en la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 el pasado jueves 4 de septiembre.

Panamá obtuvo un empate ante Surinam, 0-0, en su visita al estadio Franklin Essed de la ciudad de Paramaribo.

Guatemala sufrió una derrota como local frente a El Salvador, por 0-1, en el Estadio Cementos Progreso de la Ciudad de Guatemala.

El encuentro del próximo lunes en el Rommel Fernández será de gran importancia para las dos selecciones.