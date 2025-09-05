Selección de Panamá | ¿Cómo fueron evaluados los futbolistas canaleros luego del empate ante Surinam?

Sintoniza el partido Panamá vs Guatemala, el lunes 8 de septiembre a las 8:30 p.m. (Previa - 7:30 p.m.) por TVMAX, TVN, YouTube (TVMAX PANAMÁ), TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm.

Panamá/La selección de Panamá tuvo un rendimiento con altibajos en su empate sin goles frente a Surinam, en partido correspondiente a la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

Tras el encuentro, la plataforma especializada Flashscore publicó las calificaciones de cada jugador panameño, destacando principalmente el trabajo defensivo y la precisión en los pases.

Andrade, el mejor del partido para Panamá

El defensor Andrés Andrade fue el jugador mejor evaluado con un rating de 7.3. Su aporte fue clave en la salida de balón, con 47 de 55 pases completados (85% de precisión), además de sumar 68 toques y liderar al equipo en Goles Esperados (xG) con 0.19.

Escobar y Mosquera, figuras en el fondo

Con un 7.1 de calificación, Fidel Escobar registró la mayor participación ofensiva y defensiva, acumulando 77 toques, además de aportar con 2 disparos y una precisión de pases del 84% (53 de 63).

En portería, Orlando Mosquera también obtuvo un 7.1, destacando por su seguridad en la salida con el balón, completando el 81% de sus pases (29 de 36) y sumando 45 toques en el compromiso.

Carrasquilla y Murillo aportaron solidez

El mediocampista Adalberto Carrasquilla se llevó un 7.0 gracias a su intensidad en la recuperación, ganando 14 duelos y logrando 2 de 3 regates. Por su parte, Michael Amir Murillo (7.0) contribuyó con presencia ofensiva, sumando 2 disparos y una precisión en los pases del 85%.

Barcenas, Díaz y Godoy, claves en ataque y creación

El delantero Édgar Yoel Bárcenas (6.8) fue efectivo en el uno contra uno con 1 regate completado de 1 intentado, mientras que Ismael Díaz (6.7) fue el más desequilibrante al intentar 4 regates.

El experimentado Aníbal Godoy (6.7) registró uno de los números más altos del encuentro, con 47 de 49 pases acertados (96%), siendo el jugador más preciso de Panamá en la distribución de balón.

Otros destacados

José Luis Gutiérrez (6.4) fue el panameño que más disparó a portería con 3 intentos .

(6.4) fue el panameño que más disparó a portería con . Cristian Martínez (6.4) cumplió en la zona de mediocampo.

(6.4) cumplió en la zona de mediocampo. José Fajardo (6.2) tuvo poca participación en ataque.

