Panamá vs Guatemala | 5 razones por las que la sele está obligada a ganarle a los chapines

Panamá/La Selección de Panamá vive un momento crucial en su camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Después de debutar con un empate sin goles en Paramaribo frente a Surinam, los dirigidos por Thomas Christiansen necesitan sumar de a tres cuando reciban a Guatemala el próximo lunes 8 de septiembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El partido no solo representa la oportunidad de escalar en la tabla, sino también de reafirmar el peso de Panamá como candidato a uno de los cupos mundialistas de la región. Aquí repasamos las 5 razones por las que Panamá tiene la obligación de vencer a Guatemala en casa.

1. La necesidad de hacerse fuerte en casa.

En una eliminatoria tan exigente, los puntos en casa son vitales. El Rommel Fernández Gutiérrez debe convertirse en un fortín donde Panamá asegure victorias que le permitan llegar con mayor tranquilidad a los duelos de visitante.

Perder unidades en Ciudad de Panamá podría complicar el panorama y obligar al equipo a buscar puntos en canchas más difíciles como las de Guatemala y El Salvador.

2. El impulso tras el empate con Surinam.

El empate sin goles en la primera fecha dejó un sabor amargo, pues Panamá tuvo oportunidades de gol pero no logró concretar. Este resultado obliga a una reacción inmediata para no ceder terreno en el grupo. Ante su afición, los canaleros tienen la oportunidad de mostrar otra cara y traducir el dominio en goles y victoria.

3. El momento de las figuras panameñas.

Varios jugadores atraviesan un gran presente en sus clubes y deben ser determinantes. Adalberto Carrasquilla aporta dinámica en el mediocampo, Andrés Andrade se muestra sólido en defensa, mientras que en ataque Édgar Yoel Bárcenas e Ismael Díaz buscan desequilibrar por la zona enemiga con su rapidez y control dirigido. Además, la experiencia de futbolistas como Aníbal Godoy y la seguridad de Orlando Mosquera en el arco son claves para inclinar la balanza a favor de los locales.

4. La presión de la afición y el factor Rommel Fernández Gutiérrez.

Jugar en el Rommel Fernández Gutiérrez es una ventaja para Panamá. El calor de la afición, la cual estará al completo con el "sold out", la presión en las gradas y el ambiente característico del coloso de Juan Díaz son factores que suelen jugar a favor del conjunto canalero. El aliento constante puede convertirse en un motor adicional para empujar al equipo hacia el triunfo.

5. Guatemala, un rival directo en la clasificación

El duelo contra Guatemala tiene un valor doble: ganar no solo suma tres puntos, sino que también resta posibilidades a un rival directo en la lucha por la clasificación al Mundial. En un formato tan competitivo, los enfrentamientos contra selecciones de nivel similar son decisivos. Panamá tiene la oportunidad de marcar distancia en la tabla desde temprano y dejar claro que está un paso adelante en la región.

Tomando en cuenta también que El Salvador actualmente es líder del grupo con 3 puntos y un triunfo panameño sobre Guatemala nos mantendría cerca de la punta independientemente del resultado del partido entre El Salvador y Surinam (1punto).

El choque entre Panamá y Guatemala es más que un partido de la eliminatoria; es una cita con la historia y con la obligación. Ganar en casa el 8 de septiembre es clave para mantener vivas las aspiraciones mundialistas y encaminar la clasificación hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026. El Rommel espera un triunfo que reafirme la ambición de los canaleros.

