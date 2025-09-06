Panamá vs Guatemala | Los chapines dejaron dudas en su debut, los puntos débiles que la sele puede aprovechar

Sintoniza el partido Panamá vs Guatemala, el lunes 8 de septiembre a las 8:30 p.m. (Previa - 7:30 p.m.) por TVMAX, TVN, YouTube (TVMAX PANAMÁ), TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm.

Panamá/La derrota de Guatemala 0-1 frente a El Salvador en el arranque del Grupo A de las eliminatorias de Concacaf encendió las alarmas en el campamento chapín.

Aunque la escuadra dirigida por Luis Fernando Tena mostró momentos de intensidad, varios futbolistas quedaron señalados por su bajo rendimiento, un detalle que la selección de Panamá buscará capitalizar en el duelo del lunes 8 de septiembre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Defensores con fragilidad en los costados

Entre los más criticados figura Aaron Herrera (6.7 de calificación), quien tuvo dificultades para mantener el orden en la zaga. Con 71 pases acertados de 88 intentados (81%), además de fallos en la marcación. A su lado, José Pinto (6.6) fue superado en velocidad y apenas aportó en el juego aéreo pese a registrar buena precisión en pases (70/75).

Otro punto débil estuvo en la actuación de Samayoa y Castellanos, ambos con 6.8 y 6.7 de nota respectivamente, quienes dejaron espacios que los salvadoreños aprovecharon con transiciones rápidas.

Mediocampo sin control

En la zona de creación, Jonathan Franco (6.7) y Rudy Muñoz (6.2) no lograron dar claridad. Franco de 14 duelos ganó 4 aéreos y 2 terrestres solo completó 6 de 13 pases (46%), evidenciando poca influencia en el ritmo del juego. Rudy Muñoz en cuanto a pases 19/26 (73%), se mostró impreciso y con poca recuperación.

Incluso, jugadores como Altán (6.9) tuvieron buen porcentaje en pases (19/20, 95%) pero sin incidencia real en ataque, lo que dejó al mediocampo guatemalteco sin profundidad.

Ataque sin puntería

La ofensiva chapina fue otro de los problemas. Rubio Rubin (5.9), uno de los llamados a ser figura, apenas completó 12 de 19 pases (63%) y falló en las definiciones, dejando escapar dos opciones claras. Del mismo modo, Darwin Lom (6.2) y Ordoñez (6.5) estuvieron desconectados del resto del equipo, con baja producción de disparos y poco peso ofensivo.

En los costados, Nathaniel Méndez-Laing (6.5) estuvo lejos de su mejor versión, con apenas 7 intervenciones en ataque y sin generar peligro real, mientras que Escobar (6.6) se mostró voluntarioso pero errático.

Portería sin garantías

Aunque Nicholas Hagen recibió una nota de 6.0, sus números en distribución (44 de 45 pases completados) no se tradujeron en seguridad bajo los tres palos. Una salida en falso y dudas en los balones aéreos pusieron en riesgo a su defensa.

Oportunidad para Panamá

Con estas debilidades, los dirigidos por el entrenador Thomas Christiansen, llegan con la oportunidad de explotar las deficiencias chapinas en defensa y la falta de contundencia de su delantera. La presión alta sobre los centrales y el control del mediocampo pueden ser las claves para que los canaleros logren un resultado positivo en casa.

Claves tácticas de Panamá para aprovechar las debilidades de Guatemala

1. Presión alta sobre los centrales

Los números de José Pinto y Aaron Herrera y los espacios que dejaron Castellanos y Samayoa confirman que la defensa guatemalteca sufre cuando se le presiona arriba. Panamá puede aprovechar con atacantes veloces como Édgar Yoel Bárcenas o Ismael Díaz, obligando a los chapines a cometer errores en salida.

2. Control del mediocampo

El bajo rendimiento de Rudy Muñoz y la imprecisión de Franco, son una invitación para que jugadores como Adalberto Carrasquilla y Aníbal Godoy dominen la zona de creación. Con movilidad y pases filtrados, Panamá puede generar superioridad y obligar a los volantes chapines a replegarse sin éxito.

3. Explosión por las bandas

Los laterales de Guatemala mostraron falencias defensivas y en retroceso lento. Aquí, el juego de Michael Amir Murillo y Eric Davis será fundamental, proyectándose en ataque y generando centros para los delanteros panameños.

4. Atacar la espalda de Hagen

El portero Nicholas Hagen mostró dudas en las salidas aéreas. Panamá debe aprovechar con balones cruzados y tiros de esquina, donde defensores como Andrés Andrade, Fidel Escobar o el delantero José Fajardo puede ser determinantes en el juego aéreo.

5. Neutralizar a Rubio Rubin

El delantero con calificación más baja (5.9) es uno de los referentes ofensivos de Guatemala, pero estuvo impreciso y desconectado. Una marca férrea de Andrés Andrade, Fidel Escobar y Carlos Harvey, pueden aislarlo y cortar cualquier intento de conexión con Méndez-Laing o Ordoñez.

