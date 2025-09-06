Eliminatorias Concacaf resultados | Se enredó todo, Costa Rica y Honduras se complican

Ciudad de Panamá, Panamá/Las selecciones de Costa Rica y Honduras tuvieron un inicio poco auspicioso en la fase final de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de 2026, conformándose con sendos empates en sus primeros duelos.

Ambos equipos centroamericanos, que aspiran a uno de los codiciados boletos a la Copa del Mundo de Norteamérica, dejaron más dudas que certezas en su debut.

Otras noticias: Panamá vs Guatemala: Jugadores analizan empate ante Surinam y fijan la mira en equipo chapín

Costa Rica tropezó en Managua pese a ventaja numérica

El conjunto costarricense protagonizó la sorpresa más amarga al igualar 1-1 como visitante ante Nicaragua, un resultado que caló hondo en el vestuario. A pesar de que Nicaragua jugó la mayor parte de la segunda mitad con un jugador menos, la "Sele" no logró capitalizar la ventaja numérica. El director técnico de Costa Rica, el mexicano Miguel Herrera, no ocultó su frustración, afirmando que "Ellos se mataron y terminaron empatando un partido que teníamos que haber manejado mejor".

El encuentro disputado en el Estadio Nacional de Nicaragua vio a Costa Rica dominar la posesión, pero sin la profundidad ni la creatividad necesaria para generar verdadero peligro. Sin embargo, el enredo se deshizo al minuto 60 cuando el defensa tico Alexis Gamboa conectó un hermoso testarazo tras un saque de esquina, poniendo el 1-0. Este gol llegó poco después de un momento crucial: la expulsión de Jason Coronel, de Nicaragua, por una dura entrada que, tras la revisión del VAR por el árbitro mexicano Marco Antonio Ortíz, se convirtió en roja directa.

A pesar de la ventaja en el marcador y en el número de jugadores, la alegría fue efímera para los visitantes. A los 81 minutos, el juez pitó un penalti a favor de los locales. Tras momentos de incertidumbre y una nueva deliberación del VAR, Byron Bonilla batió con un disparo seco al experimentado Keylor Navas, desatando el delirio de la afición nicaragüense y sellando el 1-1 definitivo. Herrera, visiblemente molesto, sentenció que "Dejamos de hacer y eso ya lo hablamos ahorita fuerte en el vestidor (...) somos todos los que tenemos que cambiar todo esto para ir al Mundial".

Otras noticias: Panamá vs Guatemala | 5 razones por las que la sele está obligada a ganarle a los chapines

Honduras: Improductividad en un empate sin goles

Por su parte, la selección de Honduras también se vio obligada a repartir puntos, empatando sin goles con Haití. El partido se disputó en el estadio Ergilio Hato, en Curazao, debido a la inestable situación que vive el país caribeño.

El once catracho mostró una alarmante falta de creatividad en el ataque y una gran imprecisión en los metros finales, lo que le condenó a la impotencia para generar peligro con cierto criterio. A pesar del frustrante resultado, el seleccionador de Honduras, el colombiano Reinaldo Rueda, optó por una perspectiva más pragmática: "Fue un partido muy equilibrado, muy difícil, muy intenso y lo importante es que se sumó" y eso "nos permite seguir con la ilusión de clasificarnos".

Otras noticias: El Salvador madrugó a Guatemala en la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026

Un punto para cuatro y el camino al Mundial

Con estos resultados, tanto Costa Rica como Honduras, junto a Nicaragua y Haití, quedan con un punto cada uno en el Grupo C, evidenciando la paridad inicial. La fase final de estas eliminatorias de la Concacaf es clara: el líder de cada uno de los tres grupos, en los que se dividieron doce selecciones, obtendrá un pase directo al Mundial de Norteamérica. Los dos mejores segundos de la tabla general, por su parte, tendrán una segunda oportunidad en una repesca intercontinental.

Mientras tanto, en el Grupo B, Jamaica sí mostró sus credenciales y arrancó con fuerza, arrollando a Bermudas con un contundente 4-0. Damion Lowe, Renaldo Cephas, Kasey Palmer y Shamar Nicholson fueron los artífices de la victoria en Hamilton. En el otro encuentro de esa misma llave, Trinidad y Tobago y Curazao también firmaron un empate sin goles en Puerto España.

Este comienzo obliga a Costa Rica y Honduras a reajustar estrategias y mejorar su rendimiento si quieren mantener viva la esperanza de estar en la cita mundialista de 2026.

Otras noticias: Surinam vs Panamá - Eliminatorias Concacaf 2025: La 'Sele' saca un empate sufrido de su visita a Paramaribo