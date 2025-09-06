Sintoniza el partido Panamá vs Guatemala, el lunes 8 de septiembre a las 8:30 p.m. (Previa - 7:30 p.m.) por TVMAX, TVN, YouTube (TVMAX PANAMÁ), TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm.

Panamá/La selección de Panamá continúa su preparación para el compromiso de la eliminatoria mundialista de Concacaf, donde este lunes 8 de septiembre se medirá a Guatemala en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Para este sábado 6 de septiembre, se tenía programado que dos futbolistas atendieran a los medios de comunicación en conferencia de prensa. Sin embargo, el grupo completo tomó una decisión unánime: no hablar con la prensa y enfocarse plenamente en los entrenamientos, priorizando la concentración y la preparación táctica.

El plantel dirigido por Thomas Christiansen trabajó permitiendo que las cámaras grabasen los primeros 15 minutos en la cancha del Rommel Fernández, sin duda que el grupo trabajó con énfasis en movimientos defensivos, transiciones rápidas y definición frente al arco, aspectos que han sido señalados como claves para contrarrestar a una selección chapina que llega necesitada de puntos tras su derrota inicial ante El Salvador.

El silencio de los jugadores no implica desinterés, sino un mensaje claro: la selección panameña está enfocada únicamente en el partido del lunes, considerado vital en las aspiraciones de avanzar en la eliminatoria. Con el empate sin goles en Paramaribo ante Surinam, el combinado canalero necesita hacer respetar su casa y sumar tres puntos que lo acerquen a la parte alta del Grupo A, donde también compiten El Salvador y Guatemala.

La afición panameña aguarda con expectativa lo que será una verdadera final anticipada. Un triunfo frente a los chapines permitiría a los canaleros encarar con mayor confianza el calendario restante, mientras que una derrota complicaría el panorama en la recta inicial del torneo clasificatorio rumbo al Mundial 2026.

Con infromación de David Peña.