Productores denuncian dilatación en pago de $8 millones de la zafra de maíz 2024-2025

Los maiceros advirtieron que la superficie de siembra caerá aproximadamente un 60% en comparación con el año pasado, pues muchos no han logrado conseguir los recursos económicos necesarios.

Productores de maíz de la provincia sostuvieron un encuentro con funcionarios de la Dirección Nacional de Incentivos y Fideicomiso (Dinifi) y de la Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), en busca de respuestas sobre los pagos de incentivos, la ley de granos y otras deudas pendientes.

Durante la reunión, en la que los ánimos se caldearon, los agricultores reclamaron que, a pesar de las promesas de pago, siempre se imponen nuevos requisitos que retrasan los desembolsos.

A la fecha, el gobierno adeuda más de $8 millones a cerca de 700 productores de maíz en Los Santos.

Elvis Mendoza, vocero de los maiceros en Azuero, denunció que “la gente del Dinifi está esclareciendo los puntos. La auditoría interna del MIDA aparentemente pide requisitos adicionales a lo estipulado. No hay comunicación interna entre ellos y los expedientes se devuelven entre agencias. Hay un señor que está por perder su hogar. El que se afecta es el productor”.

Por su parte, Valentín Domínguez, presidente de la Asociación de Maiceros, señaló que a los productores aún se les debe la ley de granos, incentivos de $5.00 y otros pagos antiguos. “Nosotros estamos trabajando con las uñas, hemos sembrado arroz y ahora maíz, prácticamente sin dinero”, expresó.

Los productores de arroz enfrentan una situación similar. Según indicaron, este año se dejó de sembrar una cantidad importante de hectáreas, lo que ha dejado tierras productivas vacías. Los pagos se han hecho únicamente a pequeños productores, mientras que los medianos y grandes siguen sin recibir desembolsos.

José Villarreal, productor de la región, insistió en buscar consensos para que los expedientes avancen y se concrete el pago de la zafra 2024-2025. “Cada vez se nos complica más la situación”, afirmó.

Los maiceros advirtieron que la superficie de siembra caerá aproximadamente un 60% en comparación con el año pasado, pues muchos no han logrado conseguir los recursos económicos necesarios para cubrir sus compromisos y dejaron de sembrar varias hectáreas.

Información de Eduardo Vega

También podría leer: