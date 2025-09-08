Más de 10 mil casos de dengue registrados en Panamá en lo que va del 2025

Minsa reporta 15 muertes y 956 hospitalizaciones; instan a la ciudadanía a eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, informó que hasta la semana epidemiológica número 33, correspondiente del 10 al 16 de agosto, se han contabilizado 10,188 casos de dengue en todo el territorio nacional.

De ese total, 9,044 corresponden a pacientes sin signos de alarma, mientras que 1,074 presentaron signos de alarma y 70 fueron clasificados como dengues graves. El informe también reveló que la Región Metropolitana encabeza la lista de contagios con 2,946 casos, seguida de San Miguelito con 1,951 y Panamá Oeste con 1,168.

Hasta la fecha, 956 personas han requerido hospitalización, y se han registrado 15 fallecimientos distribuidos en Chiriquí (4), Bocas del Toro (3), Darién (2), Metropolitana (2), Panamá Este (2), Coclé (1) y San Miguelito (1).

La tasa de incidencia nacional se ubica en 223 casos por cada 100 mil habitantes, afectando principalmente a la población entre los 10 y 59 años.

El Minsa señaló que la co-circulación de los cuatro serotipos de dengue en el país, especialmente DEN-3 y DENV-4, aumenta el riesgo de cuadros graves y fatales. Ante este panorama, la entidad continúa intensificando operativos de fumigación y control de vectores e hizo un llamado a la población a colaborar eliminando criaderos del mosquito dentro y alrededor de las viviendas.

Las autoridades reiteraron que los principales síntomas de la enfermedad son fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y oculares, e instaron a la población a evitar la automedicación y acudir a los centros de salud.

El dengue, transmitido por la picadura del mosquito Aedes aegypti, sigue siendo una de las enfermedades más graves y potencialmente mortales en el país.

