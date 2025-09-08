El rector de la Universidad de Panamá pedirá que reelección se defina en referéndum

Eduardo Flores Castro solicitará a la Asamblea Nacional una cortesía de sala para defender que el Consejo General Universitario someta el tema a consulta.

Ciudad de Panamá/El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, anunció que solicitará a la Asamblea Nacional una cortesía de sala durante la discusión en segundo debate del proyecto de ley 83, que busca prohibir la reelección inmediata de rectores en universidades oficiales del país.

Flores Castro explicó que la normativa vigente de la Universidad de Panamá establece que cualquier modificación a la legislación universitaria debe ser sometida a un referéndum organizado por el Consejo General Universitario, lo que, a su juicio, aún no se ha cumplido.

“Le vamos a pedir un espacio a la Asamblea que permita que los universitarios llevemos a referéndum el tema de la reelección”, señaló.

El rector planteó que en un eventual referéndum deberían considerarse tres escenarios: prohibir totalmente la reelección, permitir una sola reelección o no establecer límite alguno. Sobre su posición personal, indicó que estaría de acuerdo con un periodo adicional para las autoridades universitarias.

El debate ocurre en medio de un proceso electoral ya en marcha. El Consejo General Universitario aprobó recientemente el calendario formal de elecciones para el 1 de julio de 2026, cumpliendo con la normativa que exige la convocatoria en el semestre previo.

Flores Castro advirtió que la discusión de la ley en la Asamblea “cambia las reglas del juego después de abierta la convocatoria a elecciones”, lo que consideró irregular. Además, recordó que en el Parlamento también se analiza otro proyecto de ley que busca impedir la reelección de los diputados.

