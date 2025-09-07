Productores participan en concurso de ordeño y expresan su preocupación por el sector

Miguel Corro, presidente del patronato de la Feria Nacional de Ganado de Leche, detalló que en el concurso participaron 22 animales, 10 en ordeño mecanizado y 12 en ordeño manual.

Herrera/Durante la Feria Nacional de Ganado de Leche, realizada en Monagrillo, se llevó a cabo el tradicional concurso de ordeño manual, uno de los eventos más esperados por productores y visitantes.

La final se desarrolló este domingo 7 de septiembre, y tuvo como ganador al productor Jorge Solís, quien logró extraer más de 48 litros de leche de su vaca “Morena”, imponiéndose frente a sus competidores, tras prepararse para el evento durante un año.

El productor aprovechó para referirse a la situación "crítica" que enfrenta el sector y solicitó el apoyo del gobierno para que se le dé la importancia que requiere la industria.

"El precio de la leche está por debajo de lo que debe ser, no pedimos que nos regalen, simplemente pedimos un apoyo y que el producto nacional sea consumido aquí en Panamá", expresó Solís.

Por su parte, Ricardo Cedeño, participante del concurso, detalló que los productores se enfrentan a una situación "complicada", ya que deben hacer una gran inversión, pero la ganancia es muy baja porque cada vez el precio de la leche baja más. Además, a esto se suma que en los últimos meses el precio en las fábricas también ha bajado, lo que afecta directamente a más de 300 productores de la región.

"El productor está invirtiendo en genética para mejorar el hato en la finca, y entonces a la hora de ver resultados los precios de la leche bajan, los costos de los insumos suben, es bien difícil", señaló Cedeño.

Miguel Corro, presidente del patronato de la Feria Nacional de Ganado de Leche, detalló que en el concurso participaron 22 animales, 10 en ordeño mecanizado y 12 en ordeño manual.

El concurso de ordeño manual es considerado un espacio para destacar la destreza de los productores y la calidad del hato lechero, además de rendir homenaje a las prácticas tradicionales que forman parte de la identidad ganadera del país. En esta feria también se realizó un concurso de ordeño mecánico.

Información de Eduardo Javier Vega

También podría leer: