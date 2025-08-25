MIDA hace llamado a los productores para prevenir casos rabia paralítica bovina en Coclé

Si se va a realizar cualquier traslado a otras provincias, es muy importante también que los productores sepan que deben tener esta certificación por parte de un médico veterinario que garantice la buena salud del animal.

Ante la muerte de 12 reses por la rabia paralítica bovina en la provincia de Coclé, con mayor incidencia en el corregimiento de Toabré en el distrito de Penonomé, un caso en el corregimiento de Capellanía en el distrito de Natá y el otro caso en el distrito de Aguadulce, las autoridades agropecuarias reiteran el llamado a los productores ganaderos a realizar procesos de vacunación para evitar la propagación de esta enfermedad.

Además, insisten en garantizar siempre la cadena de frío de la dosis para que de esta manera sea efectiva la dosis en los animales.

Un funcionario del Ministerio de Desarrollo Agropecuario aseguró que los veterinarios de la Dirección Nacional de Salud Animal asistirán a los productores ante cualquier duda o consulta que surja respecto a esta enfermedad. "Ellos le orientarán en el plan de vacunación que deben seguir, dependiendo del tipo de vacuna que adquieran. Hay algunas vacunas que son por un periodo de 6 meses; la mayoría son anuales, entonces en esa comunicación, el veterinario puede asistirlo y darle la orientación y hacerle un plan de vacunación y prevención", explicó el funcionario.

Añadió que, si se nota la presencia de mordeduras de hematófagos en las reses, deben llamar inmediatamente a la agencia más cercana para descartar que se trata de los murciélagos que transmiten esta enfermedad de la rabia paralítica bovina. De igual forma, recordaron que, si se va a realizar cualquier traslado a otras provincias, es muy importante también que los productores sepan que deben tener esta certificación por parte de un médico veterinario que garantice la buena salud del animal.

