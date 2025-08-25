Habrá suspensión de agua en sectores de San Miguelito y Panamá Este por trabajos del Idaan

Ciudad de Panamá/El próximo jueves 28 de agosto, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) suspenderá el suministro por trabajos de reparación a varios sectores de San Miguelito y Panamá Este.

Se trata de la reparación de una tubería y el reemplazo de una válvula de 12 pulgadas en la entrada de El Crisol, razón por la cual se procederá a cerrar la línea de 24 pulgadas a la altura de Villa Lucre.

Por estas labores se afectará temporalmente el suministro de agua potable en los sectores de: Villa Lucre, El Crisol, Santa Clara, San Cristóbal, San Pedro, Dorasol, Santa Pera, Brisas del Golf, Cerro Viento, San Antonio, Las Acacias, Don Bosco, parte de Pedregal y áreas aledañas.

El Idaan recomienda a los residentes tomar las medidas de abastecimiento necesarias mientras culminen estas labores.

Además, recuerdan que pueden reportar los daños o falta de suministro de agua al 311, al Centro de Atención Ciudadana.