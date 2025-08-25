Ministro Chapman: 'En ningún momento he hablado de aumento de impuestos'

Chapman hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse llevar por informaciones sin respaldo.

Panamá/El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, salió al paso este martes a desmentir los rumores que circulan en redes sociales sobre un supuesto incremento de impuestos del ITBMS.

Quiero aclarar una noticia falsa que está circulando en redes, en la cual se me atribuye haber dicho que va a haber un aumento de impuestos, lo cual no es cierto. Inclusive, se ha mencionado específicamente duplicar el ITBMS, lo cual no es cierto. En ningún momento he hablado de aumento de impuestos, ni de reforma fiscal, ni de reforma tributaria”, dijo el ministro Chapman.

El titular del MEF explicó que lo que sí ha señalado en entrevistas y foros es el concepto técnico de presión tributaria, indicador que mide la proporción de los ingresos tributarios con relación al Producto Interno Bruto (PIB).

Lo que sí he mencionado en entrevistas y en foros es lo que técnicamente llaman presión tributaria, que no es otra cosa que tomar la totalidad de los ingresos tributarios divididos entre el tamaño del producto interno bruto. Esa es una cifra de las más bajas en América Latina. Panamá alcanzó uno de sus puntos más altos hace unos 10 años o a inicios de la década pasada, donde era aproximadamente 12 %”, explicó.

Según el ministro, actualmente la presión tributaria en Panamá está en un nivel de un solo dígito, mientras que en otros países de la región supera los dos dígitos.

Chapman hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse llevar por informaciones sin respaldo.

“Solamente he mencionado eso (…) Es importante aclararlo y no leer todo lo que quieran sin realmente confirmar la fuente a la cual mal se está citando o pretendiendo citar”.

Con esta declaración, el MEF busca frenar la ola de especulaciones que generó preocupación en sectores económicos y ciudadanos sobre un posible ajuste en la carga tributaria del país.

¿Qué es el ITBMS en Panamá?

El Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS) es un tributo al consumo que grava la venta de bienes y la prestación de ciertos servicios en Panamá. Su funcionamiento es similar al IVA que aplican otros países de la región.

Actualmente, el ITBMS tiene una tasa general del 7 %, aunque en algunos productos específicos la tarifa varía:

10 % para bebidas alcohólicas.

para bebidas alcohólicas. 15 % para tabacos y derivados.

Este impuesto lo pagan los consumidores al momento de adquirir bienes o servicios, pero son las empresas y comercios los responsables de cobrarlo y luego declararlo ante la Dirección General de Ingresos (DGI).

El ITBMS constituye una de las principales fuentes de ingresos tributarios del Estado panameño. En el contexto regional, Panamá mantiene uno de los gravámenes tributarios más bajos de América Latina, incluso con el ITBMS.