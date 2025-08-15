Residentes de una comunidad de Coclé piden construcción de un puente, temen quedar incomunicados

Coclé/En el corregimiento de Pajonal, distrito de Penonomé, la comunidad enfrenta una creciente preocupación por el deterioro del vado que cruza la quebrada El Salado. Esta estructura es el único paso que conecta varios sectores, entre ellos Mañanita, El Valle de Antón, Sofré Arriba, Sofré Abajo y Membrillo.

Actualmente, el paso está severamente afectado y, según los residentes, la situación podría empeorar con las lluvias constantes en la zona.

La falta de accesibilidad ya impide la comunicación vial entre estas comunidades y afecta también la conexión hacia áreas turísticas del Valle de Antón. Los moradores aseguran que llevan años recibiendo promesas de autoridades y políticos, sin que se concreten soluciones. “Ya la política pasó. Queremos una solución definitiva, no esperar cinco años más escuchando promesas”, afirmó con molestia Ramiro Rodríguez, uno de los moradores afectados.

El llamado es directo al Ministerio de Obras Públicas y a las autoridades competentes: construir de forma urgente un puente que garantice la movilidad, la seguridad y el desarrollo de la región.

Información de Natali Reyes