Turistas y estudiantes celebran los 111 años del canal de Panamá

La vía interoceánica conmemora más de un siglo de historia en una jornada que también coincide con el 506 aniversario de la fundación de la ciudad de Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/Entre sonrisas, fotografías y recorridos guiados, turistas y estudiantes visitaron este viernes el canal de Panamá para unirse a la conmemoración de sus 111 años de funcionamiento, una fecha que coincide con el 506 aniversario de la fundación de la ciudad de Panamá.

Desde las primeras horas de la mañana, grupos escolares y turistas llegaron a los centros de visitantes de Miraflores para conocer de cerca su historia, su funcionamiento actual y los retos que enfrenta. Guiados por personal del Canal, los asistentes pudieron apreciar el paso de imponentes buques y escuchar anécdotas sobre la construcción e inauguración de la obra el 15 de agosto de 1914, cuando el vapor Ancón cruzó por primera vez.

Durante la jornada, la Autoridad del Canal destacó que esta vía no solo conecta océanos, sino que también une culturas, historias y economías alrededor del mundo. Además, recordó que en sus 111 años de operación, el Canal se ha consolidado como un punto clave para el comercio marítimo internacional.

Las autoridades también aprovecharon la fecha para reflexionar sobre los desafíos actuales, especialmente la gestión del recurso hídrico, vital para las operaciones, y reafirmaron su compromiso con la sostenibilidad y la innovación para garantizar que el Canal siga siendo competitivo en el futuro.

