Canal de Panamá celebra 111 años con la presentación de la memoria '25 años en manos panameñas'

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) presentó la obra “Canal de Panamá: 25 años en manos panameñas”, una memoria histórica que recoge los logros, desafíos y aprendizajes desde la transferencia oficial de la vía interoceánica a manos panameñas, ocurrida el 31 de diciembre de 1999.

En el marco de la conmemoración de sus 111 años de servicio al mundo, el evento reunió a autoridades nacionales, representantes de organismos internacionales, jóvenes, miembros de la comunidad canalera, entre otros.

La entidad señaló que la publicación, escrita por protagonistas de la historia del Canal y concebida para sus verdaderos accionistas —el pueblo panameño—, se posiciona como un documento de referencia sobre la gestión moderna de la vía, abordando temas como sostenibilidad, innovación, participación ciudadana y visión de futuro.

La jornada fue inaugurada por la subadministradora y oficial de Sostenibilidad del Canal, Ilya Espino de Marotta, quien planteó una visión de la vía acuática basada en la sostenibilidad y el compromiso generacional. “El futuro del Canal está ligado al agua, al agua del futuro. Un recurso que exige nuevas formas de pensar, de cuidar y de actuar. [...] Protegerla no es una opción: es nuestra responsabilidad”, destacó.

De forma pasterior, el abogado y analista Rodrigo Noriega, junto con Luis Navas Pájaro, miembro de la Junta Directiva del Canal, ofrecieron una valoración crítica de la obra, resaltando los principales hitos y retos afrontados en estos 25 años.

Uno de los momentos más destacados fue el panel integrado por el actual administrador, Ricaurte Vásquez Morales, y los exadministradores Jorge Luis Quijano y Alberto Alemán Zubieta, moderado por la periodista Caroline Schmitt. En este espacio compartieron experiencias, lecciones aprendidas y reflexiones sobre el modelo panameño de gestión canalera.

La ceremonia incluyó un reconocimiento a la fuerza laboral canalera con la entrega simbólica de la medalla Vasco Núñez de Balboa en el grado de Cruz de Comendador. El galardón, recibido originalmente por Miguel Guerra el 31 de diciembre de 2024 por ser el primer panameño contratado tras la transferencia, fue entregado a Rubén Pérez, vicepresidente de Capital Humano, en representación de todo el personal canalero.

En un gesto de reconocimiento histórico, la entidad señaló que también se entregó la memoria a los expresidentes Ernesto Pérez Balladares y Martín Torrijos, figuras clave en la consolidación del modelo panameño de gestión, de manos de los exadministradores Alemán Zubieta y Quijano.

El administrador Vásquez Morales cerró el acto con un mensaje dirigido a la juventud panameña: “Si reconocemos la historia, la única cosa que podemos hacer hoy es compartirla con las generaciones que vienen, para que no sea parte de un olvido, sino de la esencia misma de nuestra nacionalidad y nuestro propósito de vida”.

La ceremonia concluyó con un simbólico pase generacional, en el que 30 jóvenes líderes del país y de la cuenca del Canal recibieron ejemplares impresos de la memoria. Además, la obra fue distribuida en 35 bibliotecas públicas y se habilitó un código QR para su descarga digital.