El MOP licita por $12.7 millones mejoras a la red vial de Panamá y San Miguelito, ¿Cuáles son los puntos a reparar?

El contrato tendrá un plazo de ejecución de aproximadamente un año y tres meses.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) lanzó la licitación para el “Diseño, Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Vial de Panamá y San Miguelito”, con un precio de referencia de $12,735,000.

Las propuestas se recibirán hasta el 30 de septiembre de 2025 a las 10:00 a.m., de forma electrónica conforme a lo dispuesto en la Ley 22 de 2006, modificada por la Ley 153 de 2020. La apertura se efectuará ese mismo día a las 10:01 a.m. Previamente, el 29 de agosto de 2025 a las 9:00 a.m., se realizará la reunión de homologación mediante Microsoft Teams.

El contrato, que tendrá un plazo de ejecución de aproximadamente un año y tres meses (450 días calendario) y vigencia de aproximadamente cuatro años y cinco meses (1,605 días calendario), incluye la atención de puntos críticos en las redes viales de ambos distritos, así como la reposición de losas, pavimentación, señalización y mejoras de drenaje. La adjudicación se hará bajo la modalidad global.

¿Pero cuáles son los puntos que se busca rehabilitar?

Dentro del distrito de San Miguelito se encuentra:

Puente peatonal Amelia Denis de Icaza

Puente La Fula

Monte Sion

Supermercado Cruz

Quebrada Monte Oscuro

Calle Suntrac

Quebrada San Isidro

Biblioteca Omar Torrijos Herrera

Minisúper calle M

Punto crítico vía Domingo Díaz (Coamco)

Escuela República de Italia

Mientras que en el distrito de Panamá está:

Calle Nueva Celia

Calle N, Pedregal

Entre las Acacias y Altos de Plaza Tocumen

Quebrada la Gallinaza del corredor Sur

Villas de las Acacias, calles primera, segunda y tercera

Vía España frente a Plaza Miranda

Colonias del Prado, escuela Villa Catalina

Los Robles Norte entre Torres del Este y la avenida Costanera

Don Bosco entre calle primera, Teremar y el corredor Sur

Requisitos para las empresas

Las compañías interesadas deberán cumplir con una extensa lista de requisitos técnicos, legales y financieros. Entre ellos destacan:

Presentar fianza de propuesta por el 10% del valor de la oferta y fianza de cumplimiento por el 100% del contrato.

Contar con personal clave: un gerente y un superintendente de proyecto, ambos ingenieros civiles idóneos, con experiencia mínima en obras superiores a B/.5 millones.

Demostrar experiencia reciente en colocación de pavimento asfáltico (mínimo 5 km) y reposición de losas de concreto (mínimo 10,000 m²) en los últimos 10 años.

Disponer o tener arrendados equipos esenciales, como planta de concreto, planta de asfalto, motoniveladora, retroexcavadora y aplanadora de neumáticos.

Garantizar el suministro de materiales certificados, cumpliendo con las especificaciones técnicas del MOP.

Presentar estados financieros auditados de 2022 y 2023, cumplir índices de liquidez y endeudamiento , y contar con respaldo financiero equivalente al 100% del monto ofertado.

El MOP estableció que el contratista deberá garantizar la obra contra defectos de construcción por tres años. Además, las multas por incumplimiento serán del 3% y los pagos se harán a 120 días calendario bajo la modalidad de crédito.