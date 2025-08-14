DIJ alerta sobre nueva modalidad de extorsión conocida como 'falso servicio'

Durante la extorsión, los delincuentes se comunican con los familiares de la víctima y exigen el pago de sumas de dinero, creando un escenario de pánico y urgencia que presiona a las familias a acceder rápidamente.

Ciudad de Panamá/La Dirección de Investigación Judicial (DIJ) ha emitido una alerta sobre una preocupante modalidad de delito que ha comenzado a registrarse en distintas regiones del país: la extorsión mediante el llamado “falso servicio”.

Según informó el subcomisionado Diego Vargas, esta nueva estrategia delictiva consiste en que criminales contactan a empresarios, microempresarios o técnicos independientes como reparadores de aires acondicionados, mecánicos o instaladores para solicitarles un supuesto servicio profesional. Una vez que las víctimas llegan al lugar pactado, usualmente en áreas remotas o poco transitadas, son privadas de libertad momentáneamente y amenazadas mediante llamadas telefónicas.

“Cuando estas personas llegan a este lugar remoto y distante, los delincuentes, con otro número telefónico, los llaman y les dicen que están en una zona controlada por grupos criminales. Incluso les aseguran que son parte de organizaciones internacionales muy reconocidas, que están siendo vigilados, que no se bajen del vehículo y que deben cumplir las exigencias o serán asesinados”, explicó Vargas.

Durante la extorsión, los delincuentes se comunican con los familiares de la víctima y exigen el pago de sumas de dinero, creando un escenario de pánico y urgencia que presiona a las familias a acceder rápidamente.

Recomendaciones de seguridad

Ante el incremento de estos casos, la DIJ recomienda a los profesionales y técnicos independientes seguir estas pautas para evitar caer en esta trampa:

Solicitar referencias: Antes de aceptar cualquier servicio, verificar con otras personas si conocen al cliente o pueden dar fe de su reputación. Pactar encuentros en lugares públicos: Preferiblemente en zonas concurridas, bien iluminadas o cerca de estaciones policiales. Informar a alguien de confianza: Siempre notificar a un familiar o amigo sobre el lugar de la cita, el tipo de servicio acordado y con quién se reunirá.

