Ministro de Seguridad reacciona al asalto a turistas en el río Chagres y anuncia refuerzo de medidas

El asalto ha generado alarma entre guías turísticos y operadores, quienes temen que este tipo de situaciones afecten la imagen del turismo comunitario y ecológico.

Panamá/Tras el impactante asalto a un grupo de aproximadamente 50 turistas en el área protegida del río Chagres, el Ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, se pronunció este jueves sobre el incidente, confirmando que hay una persona aprehendida y que se reforzarán las medidas de seguridad en zonas turísticas del país.

“Hasta el momento, solamente hay una persona detenida. Hay denuncias que involucran a otras dos y se me ha informado que son personas conocidas por la comunidad. Sobre este hecho, se están avanzando las investigaciones”, indicó el ministro Ábrego, al referirse al ataque que ocurrió en una zona considerada hasta ahora como segura y de alto valor turístico.

🔗Contenido relacionado: Capturan a uno de los presuntos asaltantes de turistas en la comunidad Emberá

El incidente ha generado preocupación tanto en los promotores de turismo como en los residentes de la comunidad Emberá, quienes son aliados clave en la oferta turística del río Chagres. Ábrego subrayó que esta es una situación sin precedentes en el área y aseguró que los actores locales ya están tomando acciones para mejorar la vigilancia y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

“Esto es algo que nunca había pasado en estas áreas. Los promotores turísticos y la comunidad Emberá están tomando medidas para reforzar el control de seguridad”, añadió el ministro.

El asalto ha generado alarma entre guías turísticos y operadores, quienes temen que este tipo de situaciones afecten la imagen del turismo comunitario y ecológico en el país, especialmente en zonas de gran atractivo natural como el Parque Nacional Chagres.

Con información de Jessica Román