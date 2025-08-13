Capturan a uno de los presuntos asaltantes de turistas en la comunidad Emberá

La Policía Nacional y MiAmbiente trabajan de manera coordinada para reforzar la seguridad en esta zona protegida.

Un hombre es esposado por las autoridades. Imagen ilustrativa
Un hombre es esposado por las autoridades. Imagen ilustrativa / Canvas
Danna Durán - Periodista
13 de agosto 2025 - 17:24

Panamá/La Policía Nacional, con el apoyo de guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), logró la aprehensión de uno de los presuntos implicados en el asalto a varios turistas en el área del Río Chagres, en la comunidad Emberá Purú, corregimiento de Chilibre.

Las autoridades informaron que el operativo continúa para ubicar y capturar a los otros sospechosos vinculados al hecho, gracias a que, con la colaboración ciudadana, se han podido identificar a algunos de ellos. Los patrullajes y operativos se mantienen en diferentes sectores de las comunidades ubicadas dentro del Parque Nacional Chagres.

Parque Nacional Chagres
Parque Nacional Chagres / MiAmbiente

La Policía Nacional y MiAmbiente trabajan de manera coordinada, no solo para reforzar la seguridad en esta zona protegida, sino también para implementar acciones preventivas que resguarden tanto a los visitantes como a las comunidades indígenas y locales que residen en el área.

El Parque Nacional Chagres es uno de los destinos turísticos más importantes de Panamá y Colón, reconocido por su biodiversidad y su relevancia histórica.

Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar que siga siendo un espacio seguro y atractivo para el ecoturismo y la convivencia armónica con la naturaleza.

