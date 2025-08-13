Capturan a uno de los presuntos asaltantes de turistas en la comunidad Emberá

La Policía Nacional y MiAmbiente trabajan de manera coordinada para reforzar la seguridad en esta zona protegida.

Panamá/La Policía Nacional, con el apoyo de guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), logró la aprehensión de uno de los presuntos implicados en el asalto a varios turistas en el área del Río Chagres, en la comunidad Emberá Purú, corregimiento de Chilibre.

Las autoridades informaron que el operativo continúa para ubicar y capturar a los otros sospechosos vinculados al hecho, gracias a que, con la colaboración ciudadana, se han podido identificar a algunos de ellos. Los patrullajes y operativos se mantienen en diferentes sectores de las comunidades ubicadas dentro del Parque Nacional Chagres.

La Policía Nacional y MiAmbiente trabajan de manera coordinada, no solo para reforzar la seguridad en esta zona protegida, sino también para implementar acciones preventivas que resguarden tanto a los visitantes como a las comunidades indígenas y locales que residen en el área.

El Parque Nacional Chagres es uno de los destinos turísticos más importantes de Panamá y Colón, reconocido por su biodiversidad y su relevancia histórica.

Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar que siga siendo un espacio seguro y atractivo para el ecoturismo y la convivencia armónica con la naturaleza.