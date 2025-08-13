Lotería Nacional intensifica operativos contra chances y billetes casados

El precio de los chances y billetes está regulado, por lo que cualquier intento de obligar al cliente a comprar números adicionales constituye una falta grave.

La Lotería Nacional de Beneficencia realizó una serie de operativos en los corregimientos de Santa Ana, Calidonia y Bella Vista, con el objetivo de erradicar las prácticas de ventas casadas y cobros con sobreprecio en la comercialización de chances y billetes.

En el operativo, funcionarios del departamento de Asesoría Legal de la institución entregaron citaciones a varios billeteros sorprendidos incurriendo en estas irregularidades, que afectan directamente el derecho de los compradores.

La institución recordó que el precio de los chances y billetes está regulado, por lo que cualquier intento de obligar al cliente a comprar números adicionales o vender por encima de su valor constituye una falta grave que será sancionada conforme a la ley.

Aunque en los últimos meses se han intensificado las acciones contra la venta clandestina de chances y billetes, la Lotería subrayó que también es prioritario hacer valer los derechos de los clientes y garantizarles un servicio transparente, confiable y libre de abusos.