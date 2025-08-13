Imputan cargos por peculado a Alex Lee, exalcalde de Colón; ordenan reporte periódico

Formularon cargos contra el exalcalde de Colón por la presunta comisión de un delito contra la Administración Pública.

Colón, Panamá/En una audiencia de solicitudes múltiples se imputaron cargos al exalcalde del distrito de Colón, Alex Lee, por el delito contra la Administración Pública en la modalidad de diversas formas de peculado, tipificado en el artículo 338 del Código Penal, en calidad de autor.

Según la investigación, los hechos ocurrieron durante su gestión como alcalde, entre 2019 y 2024, cuando terceras personas se habrían apropiado de vehículos que se encontraban bajo su custodia y administración.

En la audiencia de Solicitudes Múltiples, la Procuraduría General de la Nación solicitó la medida cautelar de detención provisional; sin embargo, el juzgado ordenó como medidas alternas el reporte periódico los días 5 y 20 de cada mes, la prohibición de acercarse a las instalaciones del Municipio de Colón y de mantener contacto con los testigos que han declarado en el proceso.

🔗Puedes leer: Anteproyecto busca prohibir nombres de políticos en espacios financiados con dinero del Estado

Ante esta decisión, y con base en los artículos 168 y 169, numeral 6, del Código Procesal Penal, la Fiscalía Anticorrupción presentó un recurso de apelación. La audiencia de apelación fue programada para el próximo 25 de agosto de 2025, a las 8:30 a.m.

La Procuraduría reiteró su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la defensa de los recursos del Estado, asegurando que continuará impulsando acciones para sancionar a quienes atenten contra el patrimonio público.