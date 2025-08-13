Anteproyecto busca prohibir nombres de políticos en espacios financiados con dinero del Estado

El anteproyecto "prohíbe el culto a la personalidad de políticos y empresarios en la República de Panamá".

Ciudad de Panamá, Panamá/Un anteproyecto de ley presentado por la diputada independiente de la bancada Vamos, Janine Prado, busca prohibir los nombres, retratos, placas y símbolos políticos o de empresarios en las oficinas, escuelas, hospitales, puentes y demás espacios financiados con dinero público.

“Las obras públicas no son propiedad de ningún político ni empresario. Son del pueblo panameño y se construyen con fondos del Estado, no con chequeras personales”, destacó la diputada en su cuenta de X.

Considera que “el Estado no necesita propaganda. Necesita ética, transparencia y respeto al bien común”.

¿En qué consiste?

El anteproyecto "prohíbe el culto a la personalidad de políticos y empresarios en la República de Panamá".

Explican que el culto a la personalidad es “cuando funcionarios o empresarios usan su imagen o nombre para promocionarse con recursos del Estado”.

¿Qué propone?

Prohíbe colocar nombres, retratos o símbolos de políticos en oficinas o infraestructuras públicas.

Establece sanciones económicas para los funcionarios que violen esta norma.

Protege el espacio público como un bien común, libre de propaganda política o personalismo.

Según la proponente, su importancia radica en establecer una clara separación entre los intereses personales de los funcionarios públicos y la función institucional que ejercen, para el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

“Eliminar una práctica que constituye una forma indirecta de aprobación simbólica del bien común y alimenta la percepción de que los logros del Estado se deben a una figura individual y no a los panameños que pagan impuestos”, destaca la propuesta.