Fundación de Panamá La Vieja: Estas son las actividades que tendrá la junta comunal de Parque Lefevre

Ciudad de Panamá/La conmemoración de los 506 años de fundación de Panamá la Vieja se realizará este mes con una programación que incluye actos solemnes, recorridos históricos, desfiles y un festival cultural.

Así lo dio a conocer el representante del corregimiento de Parque Lefevre, Rodolfo Rodríguez, en Noticias AM. El objetivo, indicó, es recuperar la esencia de las celebraciones tradicionales que caracterizaron a esta zona histórica y fortalecer su proyección turística y comunitaria.

El viernes 15 de agosto, fecha de aniversario, la jornada iniciará a las 7:00 de la mañana con la izada de la bandera y un acto protocolar que reunirá a estudiantes de diferentes centros educativos del área. Durante la actividad, se realizará la lectura del libro "Soy una ciudad llamada Panamá".

Rodríguez resaltó que, como parte de la celebración, el acceso al conjunto monumental Panamá Viejo será gratuito para nacionales y turistas, siendo este el único día del año en que se ofrece esta facilidad.

Quienes visiten el sitio podrán recorrer, con guías especializados, espacios emblemáticos como la torre, el convento de la Concepción y el área de los jesuitas. También se contará con la presencia de personajes vestidos con trajes de época para recrear el ambiente histórico. “Será una experiencia muy bonita para toda la familia", en la que, además de conocer más sobre el patrimonio, podrán disfrutar de actividades culturales, señaló Rodríguez.

El tradicional desfile no se llevará a cabo el mismo día, sino el domingo 17 de agosto, con el propósito de facilitar la participación del público y del comercio local. El recorrido será por la vía 50, desde la Estatua de Morelos hasta el Puente del Rey, y se desarrollará desde las 9:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.

Serán más de 45 delegaciones las que participarán, entre ellas bandas estudiantiles de colegios de la capital y del interior del país, como el José Daniel Crespo, la Normal de Santiago y el Colegio de la Primavera, así como instituciones como el Pedro Pablo, Moisés Castillo Ocaña y el Abel Bravo.

La Federación Panameña de Bandas Independientes (Fepabi) también se sumará para cerrar la jornada, que incluirá un concurso para premiar a la mejor banda de guerra, la mejor banda de música y la mejor banda de escuela primaria. Rodríguez explicó que la programación se amplió para evitar interrupciones y permitir que el público disfrute de un espectáculo continuo durante todo el día.

Festival cultural

Las celebraciones cerrarán el último fin de semana de agosto con un festival cultural los días 29, 30 y 31, dentro del conjunto monumental, en alianza con el Patronato de Panamá Viejo. Durante estas fechas se ofrecerán juegos tradicionales, presentaciones folclóricas y actividades para toda la familia.

El evento contará con la participación de artistas nacionales reconocidos como Osvaldo Ayala y Ulpiano Vergara. El representante destacó que esta iniciativa busca recrear el espíritu de las celebraciones pasadas, aunque sin atracciones mecánicas, y brindar oportunidades a emprendedores locales para impulsar la economía comunitaria.

Rodríguez también aprovechó para informar sobre los avances de la Junta Comunal de Parque Lefevre durante este año. Señaló que, al asumir funciones, encontraron instalaciones deterioradas y poca información administrativa. Entre las acciones realizadas, mencionó la recuperación de espacios públicos como gimnasios y centros culturales, la implementación de sistemas contables y de seguimiento, y el lanzamiento de un portal de transparencia (transparencia.parquelefebre.com.pa). Asimismo, se han habilitado más de 20 actividades recreativas y deportivas gratuitas, incluyendo ballet, zumba, karate, boxeo y tenis de mesa, dirigidas a residentes de todas las edades con el fin de promover hábitos saludables.

