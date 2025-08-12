'Detrás del Escenario': La historia de Anita Correa vive en un libro que su madre escribió

Ciudad de Panamá, Panamá/Seis horas antes de su partida, una promesa selló el nacimiento de un legado. Elida Jiménez, madre de la influencer panameña Anita Correa, se comprometió a contar la historia de su hija, y nueve meses después ese juramento se convierte en realidad con el libro “Detrás del Escenario”. La obra se presentará el 14 de agosto en el salón Boquete del Centro de Convenciones Atlapa, a las 6:00 p.m., en el marco de la Feria Internacional del Libro 2025.

En una entrevista para el programa Jelou, Elida confesó que escribir este libro fue su forma de drenar el dolor y transformarlo en fuerza. “Este proyecto de las dos iba a ser producto de nuestro legado”, recordó, evocando las palabras que le dijo a Anita mientras ella estaba en coma. En vida, madre e hija soñaron con realizarlo juntas, pero el tiempo y las circunstancias no lo permitieron. Anita, en una de sus últimas conversaciones sobre el tema, le dijo: “Tú lo vas a hacer sola”.

El proceso comenzó con apenas 15 páginas, hasta que una editora la animó a ampliar el manuscrito a 60 para su publicación. El texto quedó completamente listo el 7 de junio de este año y ya está disponible en el stand de Farmacias Arrocha en la Feria del Libro y en todas sus sucursales.

La historia de Anita es la de una mujer que convirtió cada obstáculo en un peldaño. Nacida con osteogénesis imperfecta, una condición genética que afecta los huesos, jamás permitió que su discapacidad definiera sus límites. Con alegría, determinación y una fuerte presencia en redes sociales, se convirtió en un símbolo de superación y en defensora de la inclusión. Su mensaje traspasó fronteras, llegando a ser reconocida por figuras como Karol G, quien la invitó a participar en el video de “Bichota”.

Graduada de la Facultad de Comunicación Social, Anita también cursaba la carrera de Derecho en la USMA con el sueño de convertirse en abogada y seguir luchando contra la discriminación que enfrentó en distintas etapas de su vida. Elida siempre estuvo a su lado, brindándole herramientas para que ningún obstáculo fuera imposible de vencer.

El 30 de octubre de 2024, tras varios días luchando por su vida en el Complejo de la Caja de Seguro Social, Anita falleció. Tenía un espíritu indomable y una capacidad innata para inspirar a quienes la conocieron.

Hoy, “Detrás del Escenario” no solo plasma sus logros y batallas, sino que se convierte en una invitación a ver más allá de lo físico y reconocer la fuerza del espíritu humano. En cada página, la voz de Anita sigue viva, recordando que los sueños no tienen límites cuando se viven con valentía.

