¡Confirmado! Baby Monster será una pequeña princesa gamer

Ciudad de Panamá, Panamá/¡Baby Monster es una niña! La espera terminó y la reconocida gamer, streamer y youtuber panameña Diana Monster sorprendió a sus seguidores con una revelación de género tan creativa como fiel a su estilo: a través de un videojuego. Entre píxeles, aventuras y ternura, la creadora de contenido anunció que su primer bebé será una niña, desatando una ola de felicitaciones y mensajes de cariño en sus redes.

En la animación se observa a una pareja acompañada de sus perritos en medio de un bosque virtual. Juntos comienzan a picar un diamante gigante que, al elevarse, cambia de color hasta teñirse por completo de rosa. Ese instante mágico marcó el anuncio oficial del género, arrancando sonrisas y aplausos tanto de fans como de amigos cercanos.

“Llegó el momento de la revelación de Baby Monster. Te esperamos con muchas ansias para darte mucho amor. ¿Quién logró adivinar?”, destacó en su cuenta de Instagram.

Recordemos que el pasado 10 de julio, Diana Monster anunció que estaba en la dulce espera y también lo hizo fiel a su estilo: con una emotiva y creativa publicación que conquistó el corazón de toda la comunidad gamer.

“¡¡Nuevo level desbloqueado!! Un NEW PLAYER se une a la partida. Estamos muy emocionados por contarles esta noticia. Recibimos sus lindos deseos con mucho amor”, escribió en ese momento en sus redes sociales, acompañando el mensaje con una serie de fotos llenas de ternura, nostalgia y referencias a los videojuegos que tanto ama.

En otra de las imágenes, Diana sostuvo el huevo de Yoshi con una sonrisa radiante, mientras que Javier lo besa con cariño, dando a entender que dentro de ese cascarón no solo hay una referencia geek… ¡Si no el nuevo jugador que viene en camino!

Una nueva aventura

Diana Monster, una de las figuras más influyentes de la cultura pop y gamer en Panamá y la región, está por iniciar la misión más importante de su vida: ser mamá. Y, como era de esperarse, lo hace con un toque único y lleno de fantasía.

Muchos seguidores y celebridades del “patio” inundaron las redes con mensajes de cariño y felicitación tras el anuncio.

¡Felicidades a los futuros papás y que esta nueva jugadora llegue con mucha salud, alegría y amor!